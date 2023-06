Pedro Sánchez recula y será entrevistado por Carlos Alsina y El Gran Wyoming

Las elecciones generales del 23 de julioestán haciendo mella en los líderes de los partidos políticos, especialmente en el Partido Socialista con Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno está dispuesto a dar un paso al frente y sentarse en programas de televisión para llevar a cabo su campaña política. Tras la derrota que el socialismo sufrió el 28 de mayo con las elecciones autonómicas y municipales, Sánchez no dudó en culpabilizar a los medios de comunicaciónalegando que las grandes empresas y medios han desprestigiado la política socialista a base de insultos y barbaridades sin derecho a réplica.

‘’Desde la posición de dominio que tienen en las grandes empresas, en los grandes medios de comunicación, se va a desatar una campaña aún más feroz de insultos y descalificaciones. Veremos en programas de máxima audiencia a gente, que solo se representan a ellos mismos, pontificar e insultar sin derecho a réplica. Se van a inventar barbaridades”, informaba.

Pocas semanas después de estas declaraciones el líder socialista estaría dispuesto a participar en estos medios por lo que su agenda le ha permitido reunirse el próximo lunes, 19 de junio, con Carlos Alsina en su programa ‘Más de uno’ de Onda Cero. Además, este no sería el único espacio que el presidente visitará. Justo un día después, Pedro Sánchez se sentará en laSexta, exactamente en el programa ‘El Intermedio’, para ser entrevistado por Wyoming y Sandra Sabatés.

'El Hormiguero' se suma a otra entrevista

Las declaraciones de Sánchez sobre el daño que están haciendo los medios de comunicación con respecto a su figura política, causó un gran descontento entre presentadores, especialmente a Pablo Motos. El conductor de ‘El Hormiguero’, programa de Antena 3, se dio por aludido por lo que aprovechó para volver a invitar al Ejecutivo el cual ya rechazó ir a su programa en las anteriores elecciones de 2019.

‘’Por si acaso se refiere a nosotros, yo le renuevo la invitación a nuestro presidente del Gobierno, que no quiso atender en las últimas elecciones. Yo estaré encantado de recibirle y darle la hora entera para que replique y diga lo que quiera. También te digo, que me parece que si un presidente del Gobierno le pide a una televisión ir, cuesta entre uno y tres segundos decirle que 'sí'. Pero bueno, igual no éramos nosotros y era Wyoming”, soltó molesto Motos.

Según informa otros medios, Pedro Sánchez podría volver a sentarse en el espacio de las hormigas moradas y así ser entrevistado por el valenciano. Hasta el momento no se ha confirmado nada, pero si así fuera, la entrevista tendría lugar antes del 7 de julio.