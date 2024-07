Así se disfrazó Eden Golan, representante de Israel, para moverse por Eurovisión: "Era aterrador"

Este jueves Eden Golan, representante de Israel en 2024 en el Festival de la Canción de Eurovisión en mayo, reveló el truco que utilizó para poder burlar la seguridad y moverse por Malmö durante el festival. Con una simple peluca y unas gafas se desplazó por el hotel con libertad y aprovechó para hacerse una foto que ahora ha compartido en redes sociales: "

"Han pasado dos meses desde la final de Eurovisión", comienza diciendo la artista, consciente del revuelo que va a causar lo que está preparada para contar. "Dos meses del loco viaje que se convirtió en mi misión nacional y personal. Un viaje apasionante, potente, complejo, difícil y que se forja en un año que sabía que sería diferente a cualquier otro. Pensé mucho en qué foto compartiría aquí y elegí un momento que al principio me pareció extraño y divertido pero no menos aterrador y peligroso", matiza.

Durante la estancia de la delegación israelí en Malmö, recibieron la protección del Shin Bet bajo la "Operación Huracán" en referencia a la canción "Hurricane" que interpretó Golan en Eurovisión. Todo con la idea de evitar cualquier ataque contra su representante por la situación política actual. El consejo de seguridad era permanecer en las habitaciones del hotel para evitar en la medida de los posible la exposición pública y las situaciones de riesgo.

Pero la sensación de Eden era de prisión, así que se arriesgó: "Muchos saben que estuvimos rodeados de los mejores guardias de seguridad para proteger a nuestra delegación, pero no saben de esos momentos en los que tuve que disfrazarme para que no me lastimaran cuando salíamos. No se percibe en mi mente el miedo a que no me reconozcan por el país de donde vengo, que es parte de mí y que estoy orgulloso de representar cada día. Es triste que hayamos regresado a los tiempos en los que una mujer judía y una mujer israelí tenían que esconderse para no sufrir daño, para mí fue un momento que nunca olvidaré por el resto de mi vida".

Para terminar, siempre los mejores deseos: "Sé que vendrán días mejores. Rezo todos los días para que lleguen. Nunca olvidaremos lo que pasamos, pero espero que todos seamos fuertes y unidos.Con amor, Eden ❤️🎗️".