Los audios ocultos de Vanessa Bouza de "Gran Hermano" que dinamitan su matrimonio

Vanessa Bouza, conocida por su paso en "Gran Hermano", vuelve a estar en el centro de la polémica tras la filtración de unos audios de alto voltaje. Según desvela el programa "Los Mejos" de Mtmad, la exconcursante habría intercambiado mensajes subidos de tono con Christofer Guzmán, figura icónica de la primera edición de "La isla de las tentaciones" y expareja de Fani Carbajo.

En los audios, Christofer lanza frases comprometedoras como: "Me dijiste esas cosas de que me comías... Pensaba que no estabais juntos", mientras Vanessa responde con picardía: "Si tengo que darle cuentas a alguien, es mi problema". Según el propio Christofer, ambos coincidieron en una discoteca de Madrid, donde también estaba Javier, el marido de Vanessa, lo que hace aún más tensa la situación.

El escándalo no termina ahí. Christofer ha confesado al programa que el tono de sus conversaciones fue altamente provocador. "Fue un momento subido de tono (...) Me decía que la estaba poniendo mucho y que estaba mojadita", reveló. Estas declaraciones han encendido las redes sociales, donde los seguidores ya especulan sobre las consecuencias de esta bomba mediática.

¿Crisis real o afán de protagonismo?

Hace apenas unas semanas, Vanessa y Javier se sentaron juntos en el plató de "¡De viernes!" para abordar rumores de crisis matrimonial. Javier reconoció sentirse más distante de su pareja: "Está más arisca y todo el día recibiendo zascas a través de un móvil". Vanessa, por su parte, intentó minimizar los rumores, asegurando que los comentarios negativos no le afectan: "Hay gente que me quiere y otros que no. Yo respeto a la gente a la que no le gusto".

Con la aparición de estos audios, el público no ha tardado en cuestionar si la pareja realmente está en crisis o si todo forma parte de una estrategia para mantenerse en el foco mediático tras su paso por "Gran Hermano".

Vanessa, Javier y Christofer: un triángulo explosivo

Mientras Javier aún no se pronuncia sobre el escándalo, la tensión en las redes sociales crece. Algunos defienden al marido de Vanessa como una víctima de la exposición pública, mientras otros creen que todo esto es un montaje más para ganar relevancia.

Lo único claro es que estos audios han sacudido a los seguidores de ambos realities, convirtiendo esta historia en uno de los temas más candentes del momento.