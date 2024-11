"Barbie" llega a Netflix para pintar la Navidad de rosa

"Barbie" llega a Netflix el 15 de diciembre, marcando su debut en streaming tras arrasar en cines y convertirse en el mayor fenómeno cultural y cinematográfico de 2023. Bajo la dirección de Greta Gerwig, la película protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling ofrece una visión moderna y profundamente irónica del icónico universo de "Barbie". Ahora, los espectadores tendrán la oportunidad de revivir o descubrir esta experiencia que conquistó al mundo.

La trama sigue a una "Barbie" que, enfrentada a una crisis existencial, comienza a cuestionar las reglas de su perfecto universo en Barbielandia. El viaje, plagado de momentos conmovedores y escenas cargadas de humor satírico, se complementa con una vibrante banda sonora. Temas como "I'm Just Ken", interpretado por Gosling, y la ganadora del Oscar, "What Was I Made For?", de Billie Eilish, se han convertido en himnos globales.

La película no solo destaca por su cuidada estética y mensaje feminista, sino también por el intenso debate que generó. Mientras algunos la celebraban como un manifiesto contemporáneo, otros criticaron su enfoque, tildándolo de excesivamente provocador o insuficiente. Sin embargo, estas controversias solo reforzaron su estatus, coronándola como la película más taquillera del año, con cifras récord en la taquilla mundial.

Con un elenco repleto de estrellas, Margot Robbie lidera el reparto junto a un hilarante Ryan Gosling como Ken. Las múltiples Barbies y Kens están interpretados por nombres como Issa Rae, Emma Mackey, Simu Liu y Ncuti Gatwa, mientras que Michael Cera brilla como el único Allan de Barbielandia. La dimensión humana, crucial en la narrativa, recae en America Ferrera y Ariana Greenblatt, además de apariciones destacadas como la de Will Ferrell.

Greta Gerwig, conocida por sus trabajos anteriores como "Mujercitas" y "Lady Bird", dirige esta producción con su característico toque de humor, reflexión y un claro mensaje sobre la identidad y el empoderamiento. La cinta, producida por Warner Bros, también se convirtió en un ícono de la cultura pop gracias a su estética vibrante y una campaña de marketing sin precedentes que pintó el mundo de rosa.

Con su llegada a Netflix, "Barbie" promete ser uno de los grandes atractivos de las fiestas navideñas, ofreciendo un viaje visual y emocional que combina entretenimiento y crítica social en igual medida. Una oportunidad imperdible para quienes deseen sumergirse en Barbielandia y disfrutar del fenómeno que hizo historia.