Berto abre de nuevo su consulta en Movistar Plus+

No hay salud mental sin risa y, en ese terreno, Berto Romero tiene algo más que experiencia. Tiene práctica. La suya, como humorista con bisturí en mano, vuelve a ejercer en la segunda temporada de “El consultorio de Berto”, que regresa a Movistar Plus+ el próximo 21 de abril. Ocho nuevas sesiones de risoterapia con pacientes ficticios, consultas delirantes y compañeros de desorden perfectamente elegidos. Más que una serie de sketches, esto es un espacio donde lo absurdo se da la mano con lo cotidiano, sin pedir cita previa.

Lejos de replicar la fórmula al milímetro, Berto ha anunciado un pequeño gran cambio de tono: menos rigidez, más libertad. Según sus propias palabras, el programa ha “dado el estirón”, soltando la camisa de fuerza para permitirse jugar más con el caos creativo. Hay más improvisación, más interacción con el público y la sensación de estar asistiendo a un juego colectivo, en el que hasta los silencios pueden ser cómicos. En una televisión cada vez más medida al milímetro, ese gesto no es menor.

Junto a él repite Andrés Fajngold, ese ayudante cuyo talento escénico parece multiplicarse cuando tiene espacio para estirar las piernas. Y ahora viene acompañado por Clara Ingold, quien no solo se integra con naturalidad, sino que, según el propio Berto, “entra con fuerza en la familia”. Si algo demostró la primera temporada es que este consultorio no necesita decorado fastuoso ni guion cerrado: basta con buenas ideas, rostros afilados y esa complicidad entre comediantes que convierte cualquier desliz en virtud.

El programa mantiene el sello de El Terrat, y eso significa oficio. Los invitados de esta segunda temporada tampoco son una sorpresa, pero sí una garantía: Andreu Buenafuente, Eva Soriano, Raúl Pérez y Thais Villas se suman a la fiesta. Humoristas de primer nivel, con esa rara capacidad de saber cuándo entrar, cuándo callar y, sobre todo, cuándo romperlo todo con un solo gesto. Aquí no hay egos, hay juego. Y ese es el valor diferencial frente a otras propuestas más coreografiadas.

Movistar Plus+ lleva tiempo buscando una nueva identidad humorística tras cerrar formatos como “LocoMundo”, “Showriano” o “That’s My Jam”. De aquella cosecha más reciente solo sobreviven “Leo Talks”, con Leo Harlem en clave monologuista, e “Ilustres ignorantes”, que ya es casi institución. En ese panorama, “El consultorio de Berto” es algo más que una rareza: es un reencuentro con un tipo de comedia que mezcla la naturalidad del late night con el encanto del ensayo teatral.

Y es que este consultorio no busca curar, sino contagiar. De risa, claro. De esa risa que llega cuando lo inesperado no se fuerza, sino que se deja entrar. Cuando el humor nace de lo torpe, de lo incómodo, de lo absurdamente cotidiano. Y Berto Romero, que ya lleva unos cuantos años afinando esa melodía, parece tener claro que, en este negocio, lo más valioso es saber reírse también de uno mismo. Aunque sea con bata blanca y cara de no haber dormido bien.