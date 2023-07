Carlota Corredera admite las atrocidades cometidas por 'Sálvame' y el precio que ha pagado por ser feminista

El nuevo espacio de trabajo de Nagore Robles, su podcast llamado ‘La casa de mi vecina’ contó en su nueva entrega con la presencia de la que fuera una de las presentadoras más recordadas de Mediaset, Carlota Corredera.

La gallega, que antes de ser presentadora ejerció de directora, no quiso dejarse nada en el tintero tras el final de ‘Sálvame’ y ‘Viernes Deluxe’ llegando a reconocer que le costó mucho trabajo ganarse su propio hueco. ‘’Yo siempre intenté hacer mi propio 'Sálvame'. Evidentemente, como top 1 de creadoras está el ‘Sálvame’ deJorge Javier Vázquez, estuvo el ‘Sálvame’ dePaz Padillay luego llegué yo que era la tercera en discordia y la directora que de pronto es presentadora”, confesaba Corredera para afirmar que sintió como evolucionaba gracias al programa además de reconocer que en dicho espacio se cometieron atrocidades.

“Tiene que ver con mi madurez y con mi acercamiento al feminismo. Me parecía que habíamos hecho cosas atroces en 'Sálvame', que vistas con la perspectiva del tiempo son atroces, pero hace 14 años no lo eran”, admitía la comunicadora para dejar claro que ella ejerció su trabajo de la manera más respetuosa posible.

"Yo siempre he intentado hacer el entretenimiento con la mayor dignidad posible. ¿Eso significa que no se hayan cometido excesos? No, pero hay cosas que son incontrolables y reto a cualquier medio a retransmitir 4 o 5 horas a diario y que no cometa ningún error. Para mí la evolución de empezar a ver el mundo con perspectiva de género fue un despertar", decía con firmeza.

Carlota Corredera hablando tras lo ocurrido en el acto de 'El día Internacional de la Mujer' Mediaset

Para Carlota, el ser presentadora de Telecinco le otorgó una perspectiva que le permitió ‘’ser leal a sus principios’’ además de afirmar que el propio programa hizo pedagogía en la audiencia permitiendo saber diferenciar entre el machismo y el feminismo.

El precio por sus ideales

Para la comunicadora, exponer sus ideales sobre el feminismo han tenido un coste ‘’altísimo’’ afirmando que ‘’sigue pagando las consecuencias pero volvería a hacerlo’’. "Si llegas a un punto en la vida, donde tienes un colchón detrás, un entorno que te rodea y unos ovarios... hubiera sido una desgraciada si no lo hubiera hecho", concluía dejando claro que quiere un futuro mejor y libre de machismo para todos, especialmente para su hija.