Carmen Electra revela el acoso que sufrió en "Los Vigilantes de la Playa"

Durante la promoción de la docuserie "After Baywatch: Moment in the Sun", que explora el legado y secretos de "Los Vigilantes de la Playa", Carmen Electra ha compartido detalles sobre las exigencias a las que fue sometida mientras formaba parte del elenco. La actriz, que se unió al programa en la temporada 8, ha desvelado que los productores le sugirieron "perder algunos kilos", una recomendación que, mirando en retrospectiva, considera abusiva e indebida.

Electra, quien reemplazó a Pamela Anderson en la serie, recordó que aunque nunca le impusieron un control de peso estricto, las advertencias sobre su físico eran frecuentes. "De vez en cuando me decían que estaba demasiado gruesa", confesó en una entrevista reciente. Sin embargo, a pesar de estas presiones, asegura que no lo vivió como una experiencia negativa, destacando que trabajar en "Los Vigilantes de la Playa" le permitió aprender habilidades nuevas, como el surf en tándem.

La actriz también señaló con humor que su icónica carrera en cámara lenta se ha convertido en un fenómeno mundial, y que incluso enseña a la gente cómo recrear ese famoso movimiento. A pesar de los desafíos, Electra mantiene una actitud positiva sobre su paso por la serie, que aún sigue siendo un referente de la cultura pop.

Desde su etapa en "Los Vigilantes de la Playa", Carmen Electra ha continuado su carrera como presentadora y modelo. En la actualidad, la actriz se encuentra enfocada en su cuenta de OnlyFans, donde ha encontrado una nueva plataforma para conectar con sus seguidores.