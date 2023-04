Fremantle prepara el remake de "Los vigilantes de la playa"

Los derechos de la famosa serie de finales de los años 80 "Los vigilantes de la playa" son caóticos y eso complicaba cualquier intento de revitalizar la historia y hacer un remake de la serie que lanzó a la fama (más todavía) a David Hasselhoff y Pamela Anderson. Ahora parece que la productora Fremantle pretende un reinicio en toda regla y ya está en conversaciones con distribuidoras y plataformas de streamingo par avenderla, así lo confirma "Deadline".

Recordemos que la serie fue creada a finales de los 80 y principios de los 90 por Michael Berk, Douglas Schwartz y Gregory J. Bonann, y narraba la vida de los socorristas de las playas del Condado de Los Angeles. Producido por Gannett para NBC, el programa fue cancelado después de una temporada porque su producción costaba mucho dinero y su audiencia muy baja.

Sin embargo, los productores de Baywatch recompraron los derechos y produjeron una versión sindicada con All American Television con la ayuda del financiamiento del distribuidor alemán Beta Taurus, parte del grupo Kirch en Alemania e ITV. En ella ya participó David Hasselhoff invirtiendo su propio dinero como productor ejecutivo. Esta vez tuvo mucho éxito, sobre todo fuera de EE.UU y tuvo hasta dos secuelas: "Baywatch Nights y la cinta "Baywatch: Hawaiian Weeding", con Dwayne Johnson y Zac Efron. En esta etapa se mantuvo en antena durante 10 temporadas, convirtiéndose en uno de los programas más vistos del mundo.

La serie fue protagonizada por Hasselhoff, Anderson, David Charvet, Yasmine Bleeth y Nicole Eggert, entre otros. Pero los antecedentes volvierona complicar el tema de los derechos: Fremantle obtuvo los derechos del programa después de que All American Television se incluyera en Pearson, que se convirtió en Fremantle, pero Beta tenía los derechos de distribución internacional antes de que Fremantle se hiciera cargo en 2018.

El reinicio actual no es la primera vez que la compañía, que produce series que incluyen "The Mosquito Coast" de Apple, así como una plétora de series sin guión como "American Idol" , ha considerado una nueva versión. En 2018, el director de operaciones de Fremantle International, Bob McCourt, le dijo a "Deadline" que "definitivamente se ha discutido" una nueva versión después de remasterizar los episodios antiguos en alta definición para venderlos a las emisoras globales. “Creo que pensamos que la película podría habernos dado una razón para reiniciar la serie de televisión, pero dadas las críticas mixtas, eso no sucedió de inmediato. Creo que si esta versión remasterizada se vende ampliamente y una nueva audiencia llega a Baywatch , entonces nos dará una indicación real de si una nueva serie podría tener éxito. Definitivamente pensaríamos seriamente en hacer una nueva serie y tal vez algunas emisoras se nos acerquen para hacer una”, dijo.