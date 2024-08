Jeremy Jackson expone su oscuro pasado en "Los vigilantes de la playa": drogas, sexo y violencia

Jeremy Jackson, conocido por su papel como Hobie, el hijo de David Hasselhoff en la icónica serie "Los vigilantes de la playa", ha vuelto a ser noticia, esta vez por abrirse sobre los turbulentos años que siguieron a su precoz estrellato. En la docuserie recién estrenada "After Baywatch: Moment in the Sun" de Hulu, Jackson relata cómo su fama temprana lo condujo por un peligroso camino de adicciones, escándalos y arrestos que casi acaban con su vida.

La docuserie se sumerge en la vida de Jackson, revelando cómo empezó a consumir drogas durante su último año en "Los vigilantes de la playa". A pesar de los esfuerzos de David Hasselhoff por advertirle de los peligros, Jackson se sumergió en un mundo oscuro. "Recuerdo que me preguntó si acaso estaba fumando hierba", comenta Jackson. Pero su realidad era mucho más cruda, con días enteros sin dormir y un consumo desenfrenado de metanfetaminas. Además, confiesa comportamientos inapropiados en el set, como colarse en las caravanas de las actrices para oler sus trajes de baño sucios, un comportamiento que hoy reconoce como parte de su confusión juvenil.

Más allá de sus adicciones, los problemas legales de Jackson también han marcado su vida. En 2015, fue arrestado por apuñalar a una mujer en Los Ángeles, lo que lo llevó a cumplir una pena de 90 días en prisión. Ese mismo año, fue acusado de otro apuñalamiento y de agresiones a su expareja, la modelo de fitness Loni Willison. Además, su participación en el "Gran Hermano VIP" británico terminó en escándalo, cuando fue expulsado por desnudarse frente a una compañera de la casa.

Hoy, Jackson busca redención y un nuevo comienzo. Con sus adicciones en el pasado, se ha reinventado como entrenador personal y utiliza esta docuserie para expiar sus errores públicamente. A su lado, antiguos compañeros de "Los vigilantes de la playa" como Nicole Eggert, quien actualmente lucha contra un cáncer de mama, y otras estrellas como Pamela Anderson y Carmen Electra, comparten sus propios testimonios en esta producción que nos recuerda el precio de la fama juvenil y las difíciles transiciones hacia la adultez.