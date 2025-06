César Antonio Molina, tajante contra Pedro Sánchez: "No tiene vergüenza ni honor"

Esta mañana, 'Espejo Público' ha contado con la presencia de César Antonio Molina, otrora ministro de Cultura. Quien en su día formase parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha acudido al matinal de Antena 3 para abordar las polémicas que no han dejado de salpicar en los últimos días al PSOE.

El cúmulo de tensiones en la formación socialista comenzó a formarse la semana pasada, justo cuando un revelador informe de la UCO apuntó al ahora ex secretario de la organización, Santos Cerdán, como partícipe en el caso Koldo y en un supuesto amaño de las elecciones primarias a la Secretaría General del partido.

Molina destaca la necesidad de una revisión

De acuerdo con el exministro, la principal vía a seguir en este momento es una reestructuración dentro del PSOE. "Lo que tendría que hacer Pedro Sánchez es dimitir y convocar elecciones generales", destaca César Antonio Molina.

Tras haber sido preguntado por una hipotética dimisión del presidente del Gobierno, el socialista mantiene una postura firme. "Hace años que Pedro Sánchez debería haber dimitido pero no tiene vergüenza, ni honor y en su diccionario particular no existe eso", afirma de forma contundente.