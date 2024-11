Chanel Maya Banks, actriz de “Gossip Girl”, acusa a su familia de abusos tras 15 días desaparecida

La actriz Chanel Maya Banks, conocida por su participación en “Gossip Girl”, ha reaparecido tras varios días sin contacto, un hecho que había generado alarma entre sus familiares. Tras casi dos semanas de incertidumbre, Banks ha declarado que se encuentra bien y que no está en peligro, además de desvelar que su ausencia se debió a un viaje a Texas para bautizarse y desligarse de su familia, a la que acusa de “abusos y manipulación” desde su infancia.

El caso comenzó el 30 de octubre, cuando la familia de Banks reportó su desaparición, asegurando que hacía varios días que no sabían nada de ella. Su prima, Danielle-Tori Singh, expresó públicamente su preocupación al notar señales extrañas en el esposo de la actriz y afirmando que la situación no coincidía con los hábitos de Chanel, quien no suele alejarse sin previo aviso. La familia llegó a acusar al marido de no colaborar en su búsqueda, ya que, según Singh, les dijo que Chanel “no quiere ser encontrada”.

Sin embargo, la actriz ha reaparecido ahora en los medios para lanzar acusaciones directas contra sus familiares. Banks ha descrito una vida marcada por el “abuso, la manipulación y el control emocional”, afirmando que su familia restringía todas sus decisiones y mantenía el control absoluto sobre ella. Según explicó a “True Crime News”, el silencio que ha guardado en los últimos días le permitió no solo encontrar la paz en su vida espiritual, sino también alejarse de quienes, según afirma, la “controlaron durante años”.

La artista asegura que, además del bautizo, había tomado la oportunidad para escapar del “entorno tóxico” que representaba su familia y, según sus palabras, “dejar atrás el abuso emocional”. En el mismo comunicado, expresó su deseo de “ser libre” y recuperar su vida. También negó categóricamente tener problemas de salud mental, algo que, asegura, su familia utilizaba en su contra.

Los medios estadounidenses han reflejado sus declaraciones, en las que además Banks ha contado que llevaba casi quince años sin un contacto directo con su familia, salvo situaciones muy puntuales. En su relato, la actriz acusa a sus familiares de haberse comunicado con conocidos y colegas para perjudicar su vida personal y profesional, lo que, afirma, la llevó a tomar una decisión definitiva de ruptura.

La noticia de su desaparición se difundió ampliamente en las redes, y fue el Departamento de Policía de Los Ángeles el que finalmente anunció que Banks se encontraba bien y en buen estado. Según el portavoz de la policía, la investigación ha sido cerrada, y la actriz está oficialmente fuera de cualquier lista de búsqueda o rescate.