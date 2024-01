Chanel Terrero habla sin tapujos sobre su economía y su vida sexual en 'La Resistencia'

‘La Resistencia’ acogió este miércoles a Chanel Terrero. La cantante hispanocubana fue a presentar su primer álbum llamado ‘¡Agua!’ que salió el pasado 12 de enero. Antes de dar pie a la entrevista, la cantante quiso aprovechar su presencia en el espacio de MovistarPlus+ para reprocharle, con acento cubano, al presentador, David Broncano, una información que había estado dando mal durante mucho tiempo y en relación con el ‘petting’.

Para Chanel, esta práctica sexual se basa en el roce sin tener que llegar a nada más pero Broncano, quien dudó de ello decidió buscar información al respecto.: "Se ha dado la vuelta a esto. Si vosotros sois unos pardillos que estáis rozando culo con codo...Yo no tengo la culpa, mientras yo me estaba comiendo unos co*** tremendos", decía el conductor averiguando que él tenía la razón.

Tras esto y hablar sobre su trayectoria profesional, Terrero tuvo que enfrentarse a las clásicas preguntas de ‘’cantidad de dinero en el banco y número de relaciones sexuales en el último mes’’. "He empezado a ser conocida hace poquito. Soy muy trabajadora y todo lo que he ganado lo estoy invirtiendo en los conciertos que voy a hacer este verano", comenzaba diciendo provocando el aplauso del público.

En lo que respecta a su actividad sexual en los últimos 30 días la actriz y artista venía con el cuerpo preparado y los cálculos bien hechos. "He hecho el cálculo antes de venir y me ha dado una puntuación de 21.

No estoy orgullosa, es baja. Nunca es suficiente

", revelaba la hispanocubana dejando al jienense atónito ya que para él era una muy buena puntuación.