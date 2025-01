¿Cómo fue realmente la salida de María Escario del Telediario de RTVE?

Tras más de cuatro décadas en RTVE, María Escario, una de las periodistas más icónicas de la cadena pública, se jubiló el pasado diciembre. Sin embargo, no todo en su trayectoria fue idílico. En una reciente entrevista, Escario ha relatado uno de los momentos más difíciles de su carrera: su salida de la sección de deportes del Telediario.

Corría el verano de 2014, y Escario había comenzado sus vacaciones cuando recibió una inesperada llamada telefónica del entonces director de Informativos, Julio Somoano. “Estaba poniendo la toalla en la playa cuando me comunicó que dejaba de presentar el Telediario. Me quedé muerta”, recuerda. Lo que más le dolió no fue el cese en sí, algo que considera normal en su profesión, sino las formas. “Después de 20 años en el informativo, no tuvo el gesto de mirarme a la cara. Te ponen y te quitan a dedo, pero hacerlo en tu primer día de vacaciones y por teléfono… no es bonito”.

Escario asegura que nunca se le dieron motivos para justificar la decisión, pero reflexiona que pudo deberse a su carácter “rebelde y contestatario” y a prejuicios relacionados con su edad y género: “Era una mujer cincuentona, y quizás eso influyó. Si hubiera sido un hombre sumiso, la situación habría sido distinta”. A pesar del impacto inicial, la periodista no permitió que el episodio la hundiera: “Me jodió un poquito el verano, pero en 48 horas ya estaba pensando qué quería hacer al volver”.

Cuando regresó a Torrespaña, se mantuvo en el área de Deportes, donde creó la sección Enfoques, una serie de reportajes alternativos que llegó a convertirse en lo más visto del Telediario en numerosas ocasiones. “El 90% de los reportajes lograron el 'minuto de oro'. Se lo conté al director de Informativos y le dije: ‘Me puedes quitar del Telediario, pero sigo siendo RTVE y sigo sumando’”, comenta Escario con orgullo.

La periodista siguió reinventándose. En 2018 asumió la dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales de RTVE, y entre 2021 y 2024 desempeñó el cargo de Defensora de la Audiencia, hasta su jubilación. Hoy, mirando hacia atrás, Escario no oculta las dificultades vividas, pero prefiere quedarse con una enseñanza: “Es importante adaptarse y seguir adelante. Lo que cuenta es lo que aportas, no desde dónde lo haces”.