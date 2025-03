¿Cómo se rodó "Adolescence"?: Netflix soluciona las dudas de los espectadores

Diez días después de su estreno y "Adolescence" ("Adolescencia"), la serie de Netflix sigue dando que hablar. Ya hemos visto qué la hace tan especial e incluso desvelamos el significado que tienen los emojis para los adolescentes. Pero la parte técnica del rodaje sigue creando una burbuja de admiración alrededor de la ficción de Stephen Graham ha generado muchas preguntas. Al final, entre curiosos y la propia plataforma han desvelado algunos secretos del rodaje que han hecho posible tanta admiración.

Ya sabemos que la serie de cuatro episodios está rodada con un solo plano secuencia. Pero técnicamente es muy difícil de conseguir ya que todo tiene que estar preparado para atravesar ventanas, perseguir a los actores si caminan o corren y también preparar duplicados de determinados elementos para poder cumplir con las expectativas técnicas que requiere este recurso fílmico.

Los espectadores han compartido en redes sociales todo tipo de comentarios positivos hacia la serie, a los que añadían sus propias dudas sobre cómo se han conseguido rodar determinadas escenas. Así que Netflix, con buen criterio, ha desarrollado dos hilos de X para solventar las dudas técnicas. Lo primero que hace la plataforma es confirmar el hito: "P: Seguro que no rodaron cada episodio en una sola toma, ¿verdad? Por supuesto que sí. Si no se ven las uniones, es porque no las hay. Cada episodio se rodó realmente en tiempo real en una sola toma continua, sin trucos". Para conseguir esta perfección, el truco principal es grabar cada episodio hasta 10 veces: "Inicialmente estaba previsto rodar cada episodio 10 veces (una vez por la mañana y otra por la tarde durante cinco días), pero en realidad hubo que cortar algunos intentos y volver a empezar, por lo que algunos episodios tuvieron más de 10 tomas".

Al final el equipo tomó la decisión de elegir unas tomas y desechar el resto:

"Ep 1 - Toma 2 - rodada el día 1 de 5

Ep 2 - Toma 13 - rodada el día 5 de 5

Ep 3 - Toma 11 - rodada el día 5 de 5

Ep 4 - Toma 16 - rodada el día 5 de 5".

El hilo sigue explicando que el reparto tuvo un trabajo muy difícil. Primero se ensayaron segmentos del guion y "cada día se añadía un poco más". Los primeros cinco minutos se iban transformando hasta completar el metraje: "Al final de la semana ya estaban haciendo ensayos completos". Durante la duración completa de la serie había personas dedicadas a que el equipo no se viera expuesto durante el rodaje para no aparecer en pantalla y desvelar el truco. "Durante los ensayos, el reparto también trabajaba en la coreografía, lo que permitía al director de fotografía planificar las posiciones de la cámara durante toda la toma, así como los movimientos del equipo. A veces era necesario que varios miembros del equipo permanecieran en el plano; en esos casos se les vestía con trajes para que pudieran integrarse en el capítulo como extras en el plano".

Una de las escenas por la que más preguntan los espectadores es el final del episodio 2. Netflix explicó que "el director de fotografía lleva la cámara y sigue a una alumna hasta el semáforo con un plano amplio mientras ella camina". Inmediatamente dos miembros del equipo cruzan la carretera y acoplan la cámara, sin cambiarla, a un dron y eso permite esa escena cenital hasta la escena del asesinato. "Baja un operador de cámara y un equipo de grips que cogen suavemente la cámara y hacen la transición a un primer plano de Stephen Graham. Fácil", matizan. También han aclarado el número total en algunas escenas, como los 320 adolescentes que rellenan el colegio como alumnos y 50 más como padres y profesores.

EL episodios 2 cuenta con una gran escena en la que el protagonista sale por la ventana y la cámara le sigue sin romper el cristal, pero atravesándolo. "En realidad no había ninguna ventana. Se quitó y se volvió a poner con efectos visuales. Uno de los operadores de cámara estaba en el aula y, cuando Ryan saltó por la ventana, el otro operador, que estaba agachado al otro lado, cogió la cámara y continuó la persecución", explica el hilo. Dando cifras, durante la filmación no hubo una o dos puertas derribadas, si no que en redadas y similares se tiraron abajo 12 puertas en total, con un especialista en puertas de PVC presente todo el tiempo para poner una nueva cada vez.

En cuanto a la famosa furgoneta, Netflix salda la duda explicando que durante el rodaje "había dos furgonetas. La primera es la que se ve al principio del episodio, cuando Eddie intenta quitar la pintada. Cuando vuelven a entrar en la casa, el equipo cambió las furgonetas por una con un equipo de cámara en la parte delantera. Cuando vuelven a salir de la casa y entran en la furgoneta, el plano se mantiene sobre ellos, ya que la cámara está fijada a la plataforma de la parte delantera".