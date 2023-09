Un concursante de 'GH VIP 8' sufre un ataque de ansiedad en directo

El primer debate dominical del reality de Telecinco, ‘Gran Hermano VIP 8’, conducido por Ion Aramendi, tuvo una pequeña baja durante su emisión. Los habitantes de la octava temporada del concurso que habitan en la famosa casa de Guadalix se encuentran divididos en dos grupos: unos conviven en la propia casa mientras otros lo hacen en una casa cueva prehistórica.

Luca Dazi, conocido por ser participante en la edición 2023 del talent culinario ‘MasterChef 11’ sufrió un ataque de ansiedad en pleno directo llegando a ser evacuado. Todo sucedió tras escuchar las palabras del presentador en las que Aramendi informaba que el futuro de los concursantes en dicha casa cueva iba a mejorar un poco.

Estas palabras provocaron las conjeturas de los concursantes quienes pensaban que su estancia en esa parte de la casa llegaba a su fin. Cuando Ion volvió a conectar con los protagonistas, el joven de 19 años ya no se encontraba presente. “Le ha dado un poco de ansiedad, pero nada serio”, explicaba Gustavo. “Es un poco de agobio, de nervio excesivo, pero está bien”, añadía Carmen Alcayde, “hemos aguantado pensando que el domingo era el día final, pero al decirnos tú un poquito nos hemos agobiado”.

Minutos más tarde el presentador volvía a conectar con ellos viendo que Dazi había regresado. “Estoy mejor, me ha dado un ataque porque yo tenía idealizado que hoy volvíamos a la casa. Hoy ha sido un día muy intenso, no hemos podido salir de aquí, esto es más difícil de lo que parece. Quiero que mis padres estén tranquilos, estoy muy bien, estoy fuerte. Lo que pasa que he empezado que he empezado a temblar, me ha dado un ataque. Me han cuidado porque este programa es ideal, solo al salir del confesionario había cuatro personas antendiéndome. Quiero decir que estoy bien y gracias por todo”, informaba el concursante demostrando positividad y ganas de seguir dentro del concurso.