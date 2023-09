Las acusaciones de Luitingo en 'GH VIP 8' que han levantado ampollas

La casa de ‘Gran Hermano VIP 8’ a cuatro días de dar su pistoletazo de salida ha protagonizado ya sus primeras broncas. La convivencia en la famosa casa de Guadalix de la Sierra ha comenzado a provocar chispazos entre dos habitantes: Laura Bozzo y Luitingo. La presentadora peruana cuenta con un ritmo de vida no tan ajetreado, cosa que le diferencia del sevillano quien no para de hacer actividades en todo momento: desde cantar hasta inventarse juegos.

Este hecho ha provocado que Bozzo le diga a su compañero de concurso que no lo considera una persona natural ya que cree que la personalidad del cantante es impostada. Luitingo, que se ha mostrado ofendido ante estas acusaciones, ha ido a contárselo a dos de sus compañeros con los que ha hecho muy buena amistad: Zeus Tous y Pilar Llori.

"Soy el único que está para ti, que te da un beso, un abrazo, que 'te quiero', 'tráeme café, tráeme esto, tráeme lo otro'... ¿Quién eres tú? ¿Y tú me la haces así? Entonces, cuando la primera sale así ya... ya me puede pedir disculpas que... ya, el cariño...", confesaba dolido a Tous y Llori, quienes al escuchar a su compañero no han dudado en mostrar su apoyo alegando que las palabras de Bozzo no han sido afortunadas además de acusarla de ‘’fría’’ y ‘’calculadora’’.

Tras estos cruces, en el debate emitido los domingos en Telecinco y conducido por Ion Aramendi. Los concursantes que habitan en la casa tenían que votar si restaban dinero del premio final a cambio de darle comidaa los otros concursantes que se encuentran conviviendo en la casa cueva. Bozzo se mostraba partidaria de dar de comer a sus otros compañeros a lo que Luitingo se negaba. Esto provocó un debate entre los participantes a lo que la presentadora sacó su vena profesional repartiendo los turnos de intervención.

‘’Has dicho siete veces lo mismo y tiene que hablar todo el mundo. Lo que no puedes es 'no, calla. No, habla'. Tú no eres nadie para decirle a quién tienes que hablar y a quién no tienes que hablar", le reprochaba el cantante para acto seguido señalarla con la mano.

El tono y, especialmente, el gesto no gustaron a la peruana quien le paró los pies al joven andaluz. ‘’En primer lugar, no tienes por qué levantarme la voz. Ya no hablo más… A mí no me digas ok,

tú ni me señales. Haz lo que se te cante la bola. Yo elijo mis peleas

. No peleo con peso pluma, que yo soy peso pesado. Con un infante voy a pelear yo…", sentenciaba Laura. Esta bronca ha dado pie a que muchos seguidores del formato se posicionen a favor de Bozzo mostrando su malestar con Luitingo.