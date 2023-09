Anabel Pantoja reacciona a la entrada de Jessica Bueno a 'GH VIP 8': ''Están conociendo a una Jessica que no todo el mundo la conocía''

El pasado jueves 14 de septiembre, tras cuatro años desaparecido, regresó uno de los realities más esperados. Mediaset volvía a poner en la parrilla televisiva de Telecinco ‘GH VIP’. El concurso que reúne a famosos en la conocida casa de Guadalix de la Sierra ha vuelto con su octava edición y con unos participantes bastante inesperados. Jessica Bueno, modelo y ex de otros rostros como Feliciano López, Kiko Rivera o José Peleteiro, ha sido uno de los fichajes estrella de esta temporada.

La sevillana, a tan solo tres días de comenzar el concurso, se ha mostrado muy participativa. Este domingo 17 de septiembre, tuvo lugar el debate de los domingos presentado por Ion Aramendi. Entre sus colaboradores se encontrabaAnabel Pantoja, sobrinísima de la tonadillera Isabel Pantoja. La influencer, que participó en la séptima edición del concurso y que ganó Adara Molinero en 2019, no dudó en opinar sobre la entrada de la que fuera Miss Sevilla en 2010, y madre del hijo de su primo Kiko Rivera.

"Siempre se ha hablado de la relación que he tenido con el padre de mi hijo mayor o de mi exmarido, pero sí que es verdad que no me gusta hablar de esos temas porque creo que es algo íntimo de la otra persona y mío’’, eran las palabras que salían de la boca de Bueno.

"Nunca me la había imaginado aquí en un reality. Me alegro de que esté aquí, lo que pasa que me ha sorprendido muchísimo, la he visto demasiado simpática, hablando de todo y me mola porque están conociendo a una Jessica que no todo el mundo la conocía. Y me alegro de que diga esas palabras porque esto se trata de una convivencia y no hablar de tus cosas personales", sentenciaba la del clan Pantoja mostrándose contenta por ver cómo se desarrolla la modelo en los primeros días de concurso.