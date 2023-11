La confusión de Ana Rujas y Macarena García en 'La Resistencia': ''¿A qué se parece vuestro chocho?''

El espacio de MovistarPlus+, ‘La Resistencia’, volvió a protagonizar otra entrevista surrealista y cómica gracias a la visita de dos grandes actrices españolas. Macarena García y Ana Rujas llegaban al programa presentado por David Broncano para promocionar y hablar de su último proyecto audiovisual, ‘La Mesías’, en el que ambas han trabajado juntas.

Tanto García como Rujas demostraron la complicidad que ambas tienen y prueba de ello fue cuando le confesaron al presentador que querían haber hecho una entrada original saliendo de una nevera. "No nos han dejado hacerlo juntas", lamentaba Ana Rujas. Broncano, sorprendido, quiso conocer más detalles de lo ocurrido tras las cámaras. "Nunca se había hecho doble nevera", confesaba el presentador.

"Les daba miedo que cayera la nevera por el peso", revelaba Macarena García a la vez que aumentaba el rostro de asombro del jienense. "Si la nevera está fija, no hay peligro de que vuelque", decía con firmeza David. Tras ello, pidió que entraran la nevera y las actrices pudieran cumplir su deseo de hacer su entrada a 'La Resistencia' juntas en la misma nevera sin llegar a imaginar lo que pasaría al abrir la puerta.

Las dos actrices, una vez dentro de la nevera, no podían parar de hacer ruiditos a la vez que afirmaban que había espacio para las dos. Segundos más tarde, Broncano decidió dar paso a sus invitadas abriendo la puerta de la nevera y mostrando como Rujas y García compartían un beso apasionado y cómico provocando el aplauso del público presente.

Sin embargo, la cosa no solo quedó aquí. Minutos más tarde había una señora, de nombre Rosa, que se encontraba sumergida en la famosa piscina de bolas de esta temporada. Rosa se dirigió a las protagonistas para saber si era la única que veía parecido a un busto de un rostro con Winston Churchill. Tanto García como Rujas no entendían muy bien lo que estaba pasando a la vez que el propio conductor no podía parar de contener la risa afirmando que ‘’esto le quita la vida a él, que le hagas esto’’.

Tras esto, fue la propia Ana quien reveló que había entendido otra cosa. ‘’¿Qué habías entendido?’’, le preguntaba el presentador. ‘’He entendido otra cosa. He flipado’’, continuaba Rujas. ‘’¿Algo grave?’’, continuaba David. ’’Es buenísimo…, yo había entendido: ‘oye, pero esa cara, ¿no se parece a vuestro chocho?’’’, confesaba la actriz de Cardo volviendo a provocar las risas de Broncano y de su compañera la cual también confesó que había entendido lo mismo pero que en vez de con el rostro del busto con la cara del presentador.