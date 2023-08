Cristina Porta confirma su ruptura con Álex Zacharias: ''¡Ten huevos para contestar a la persona con la que has tenido algo!''

‘¡Vaya Vacaciones!’ cerró este la puerta este jueves con su debate final. El concurso de Mediaset que ha llenado el hueco que dejó ‘Supervivientes 2023’, tras proclamar a Bosco Martínez Bordiú como ganador, volvió a reunir a sus ocho parejas de participantes para aclarar cuentas pendientes y cerrar cualquier conflicto abierto.

En un primer momento fueron Marta Peñate y Makoke, pareja y ex pareja de Tony Spina, quienes comenzaron a abrir la ronda de enfrentamientos. La canaria no dudó en recriminar a su compañera de concurso la actitud que tuvo con ella durante su estancia en República Dominicana llegando a protagonizar numerosos encuentros y faltas de respeto. Ambas volvieron a discutir en el plató de Telecinco donde Peñate confesó, que además de sacar de quicio a Makoke, que la rubia no era una santa. Por el contrario, la ex azafata del ‘Telecupón’ le dejó más que claro que no iba a consentir que siguiera haciendo espectáculo a su costa.

Momentos más tarde, y ya con las aguas calmadas, llegaba el turno de la ganadora del concurso, Cristina Porta. La periodista, que tuvo un affair con Álex Zacharias, confesó que la relación entre ambos había puesto punto y final. ‘’Ya nos dimos cuenta de que éramos muy diferentes. Nos hemos visto dos veces, yo ahí me di cuenta de que no era la persona que quería seguir conociendo, yo creo que él tampoco y fin, ya está’’, decía tajante y calmada.

“Vi que no tenía las cosas claras, que no había hecho lo que yo pensaba...eso que lo cuente él…, viendo el programa sí me he dado cuenta de cosas que me decían mis compañeros de actitudes que no cuadraban y que yo no las veía porque confiaba en él", continuaba diciendo Porta antes de entrar en caliente y pedirle que tuviera coraje de ser sincero: “Ten huevos a contestar a la persona con la que has tenido algo”.

Yo te voy a dar un consejo: sé por lo menos sincera y honesta contigo misma", le respondía el canario a lo que la periodista comenzó a echarle en cara que todo su paso por el concurso había sido una falsa con la única intención de ir a ‘Supervivientes 2024