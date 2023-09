'Cuentos chinos' rescata a una colaboradora de 'Sálvame'

‘Cuentos chinos’, el espacio de Jorge Javier Vázquez en Telecinco, sigue intentando avanzar a pesar de los bajos índices de audiencia. En su segunda semana de emisión, el programa continuó comentando la boda del que fuera uno de los colaboradores más conocidos de ‘Sálvame’, Kiko Hernández.

Además de tratar dicho enlace matrimonial, ‘Cuentos chinos’ aprovechó para hablar de la herencia de María Teresa Campos, fallecida el pasado 5 de septiembre; de la amante de Bertín Osborne; y de la última actualidad del reality de otoño de Mediaset, ‘Gran Hermano VIP 8’. Entre los colaboradores allí presentes se encontrabanGermán González, Juan Luis Galiacho, Juan Sanguino e Irma Soriano, esta última además de ser chica Hermida y haber trabajo con María Teresa Campos, también participó en la quinta edición de ‘GH VIP’ ocupando el puesto de tercera finalista. Junto a estos colaboradores aparecía una más reencontrándose Jorge Javier Vázquez con la que fuera una de sus compañeras en ‘Sálvame’.

Marta López, colaboradora y participante de realities, aparecía en el nuevo espacio para comentar el concurso ya que ella también participó en la primera edición de los VIP. “Si esto fuera Supervivientes, ella sería mi fantasma del pasado”, decía el presentador en referencia a ‘Sálvame’ ya que en esa mesa además de López estaba González.

Marta López en 'Cuentos Chinos' Mediaset

Tras este encuentro, volvieron a hablar del estrenado reality, presentado por Marta Flich en esta octava edición, además de querer que Soriano recordase cómo era trabajar con la matriarca del clan Campos y el resto de chicas Hermida. ‘’Los realizadores tiene favoritos, por eso unos salen más, otros menos y se censuran cosas para proteger“, decía Irma a lo que Jorge Javier Vázquez aprovechó para saber cual de todas era la favorita de Jesús Hermida, entre las que se encontraban la propia Soriano, Mª Teresa Campos, Mariló Montero, Nieves Herrero, Inés Ballester, Silvia Jato, Concha Galán, Mayte Pascual, Miriam Díaz Aroca y Consuelo Berlanga.

“Nos llevábamos muy bien pero es verdad que Consuelo salía mucho en cámara, muchísimo, aunque no hablara. Hablaba yo y me sentía en off porque no me enfocaban. Ella era su favorita”, confesaba afirmando que no se refería a Hermida pero sí al realizador de aquel programa.