El dardo de Nagore Robles tras rechazar ser concursante de 'GH VIP 8': ''Si vuelvo a Guadalix, será como presentadora''

‘El Guacal’, el espacio del instagramer, de rostro desconocido, Alexsinos ha recibido otra visita de una conocida famosa e influencer: Nagore Robles. La presentadora y colaboradora de televisión se ha sometido a una breve encuesta de exconcursantes de ‘Gran Hermano’ dejando claro quienes han sido sus preferidos.

Además de este pequeño juego, Robles ha desvelado que su vínculo con Mediasetsigue a pesar de que el contacto es muy puntual. "Sigo ligada a Mediaset en cierto modo con algunas publis y estoy segura de que volveré a hacer algo con ellos", explicaba para confesar qué es lo que echa de menos en la cadena de Fuencarral. "Echo de menos aprender y he tenido compañeros maravillosos, también compañeros muy perros porque eso es una telenovela", decía.

Tras estas declaraciones, el instagramer ha querido saber si la vasca volvería a pisar un reality como hizo en el pasado con ‘Gran Hermano 11’ donde fue la tercera expulsada con el máximo porcentaje; y en 2011 en ‘Acorralados’ donde se proclamó ganadora. "Me han ofrecido ir a 'Supervivientes', iba a ir en el de Mila Ximénez, hubo otro en el que también iba a ir, ya estaba vacunada y al final, frenazo porque tenía que estar trabajando en otro sitio. Luego, cuando ya se supo mi relación con Sandra, dije: 'Ya no'", desvelaba.

Además, Nagore Robles ha dejado claro que rechazó participar en 'Gran Hermano VIP 8'. "Me han propuesto ahora para 'GH VIP' y evidentemente he dicho que no. Si vuelvo a Guadalix, será como presentadora, sería algo que me encantaría, cerrar el círculo. Que le vaya muy bien a Marta, pero hubiera estado muy bien que me hubieran dado la oportunidad a mí", decía Robles sin titubeos.