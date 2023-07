«Y ahora Sonsoles»: una ventana al directo y al éxito

La veterana periodista y presentadora María Rey me confesó en una reciente entrevista que era imposible ir por la calle con Sonsoles Ónega. «Cuando salgo a la calle se me acerca alguna gente, que no es la avalancha de personas que se le acercan a mi compañera y amiga Sonsoles Ónega, que no se puede andar con ella, porque ya es una celebrity», decía sobre el cariño de los espectadores a aquellos que se ponen delante de las cámaras y calan. Y es que cuando un programa reúne calidad, entretenimiento, actualidad y profesionalidad, la gente responde con pasión y fidelidad. Y eso es lo que ha conseguido Ónega con «Y ahora Sonsoles», el formato que une actualidad y entretenimiento y que Antena 3 emite cada tarde. Ahora que cierra temporada, se puede hacer una valoración del éxito de la propuesta, ya que lo hace como líder indiscutible de su franja de emisión. El programa se ha afianzado como una de las apuestas líderes de la tarde en Antena 3, con una media del 12,7% de cuota de pantalla, indiscutiblemente por encima de sus competidores.

Con el programa que presenta cada tarde la reconocida periodista Sonsoles Ónega, Atresmedia ha abierto una ventana al directo y lo ha hecho imponiéndose a sus rivales de forma rotunda, superando en +2,1 a su principal competidor y alcanzando los 2.900.000 espectadores únicos cada tarde. Apostando de una forma clara por la actualidad y la innovación, Antena 3 ha conseguido mejorar la audiencia media de su franja en +0,6 puntos. Hasta el momento, 32.187.000 espectadores han visto alguna vez el formato, superando el millón de seguidores de media en su emisión desde el estreno. Su emisión más vista hasta el momento es la que se produjo el 1 de febrero de 2023, cuando alcanzó los 1.497.000 espectadores de media. En cuanto a su público, cabe reseñar el alto 15,7% de cuota de pantalla que consigue entre las mujeres, entre las que es líder absoluto. Paralelamente, consigue sus mejores registros en Castilla y La Mancha (17,2%), Murcia (15,4%), Galicia (14,1%), Aragón (14%), Andalucía (13,3%) y Madrid (13,2%); en los que es líder indiscutible.

Colaboradores de primera

«Y ahora Sonsoles» busca entretener desde la actualidad y desde su estreno, su equipo ha logrado contar cada tarde lo que les interesa a los espectadores. Una fórmula que ha funcionado, siendo el programa líder absoluto cada mes desde el pasado diciembre. Lo ha hecho con un amplio elenco de colaboradores entre los que hay periodistas, escritores, empresarios, especialistas en crónica social, sucesos o que llegan desde el mundo de la filosofía o la abogacía. Todos ellos forman un equipo que mezcla experiencia y frescura, buscando renovar las caras habituales y acercando nuevos rostros a la televisión. Entre los colaboradores que cada tarde acompañan a Sonsoles están Rebeca Haro, los cómicos Miguel Lago y Juan Dávila, los escritores Ángel Antonio Herrera, Valeria Vegas y Ángela Vallvey, los expertos en sucesos Carlos Quílez y Cruz Morcillo, la corresponsal de Casa Real, María Manjavacas y las periodistas de crónica social, Beatriz Cortázar, Paloma García Pelayo, Isabel González, Nacho Gay, Lorena Vázquez, Beatriz Miranda y Dani Carande. También encontramos en el grupo de colaboradores del formato a las influencers Tamara Gorro y Alejandra Prat. «Y ahora, Sonsoles» producido por Atresmedia Televisión en colaboración con Buendía Estudios, cuenta además con un equipo de reporteros a pie de calle. Ellos son los encargados de acercar al plató lo que sucede y narrar al público todo lo que vaya aconteciendo desde la cercanía. El programa también se emitirá a través de Antena 3 Internacional y estará disponible en la versión internacional de atresplayer.

Para muestra de este éxito y de la labor de Ónega, un botón. El FesTVal (Festival de Televisión de Vitoria-Gasteiz) decidió esta semana distinguir a la periodista con uno de los premios, Joan Ramón Mainat de su XV edición. «Es carismática, directa y perspicaz e irradia optimismo y credibilidad en cada una de sus intervenciones». Destaca que su programa es «líder cada tarde y la ha convertido en uno de los rostros más queridos de la televisión».