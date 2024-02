Delaporte y sus revelaciones sexuales en 'La Resistencia'

‘La Resistencia’, el espacio de MovistarPlus+, ha regresado una semana más y esta vez ha tenido como protagonista al dúoDelaporte formado por Sandra Delaporte y Sergio Salvi. Ambos, que fueron hablar de su último álbum llamado 'Aquí y ahora' demostraron su gran sentido del humor y respondieron a las clásicas preguntas de “cantidad de dinero en el banco y número de relaciones sexuales en el último mes”, especialmente la última cuestión.

Antes de que los dos artistas le revelasen a David Broncano, presentador del programa, como es su actividad sexual, Delaporte confesó que le gustaría que los “after” (las fiestas que comienzan a las 6 de la mañana), fueran de día ya que siente que las aprovecha mejor y que incluso puede ligar debido a que ella es una persona que se acuesta temprano pero madruga mucho.

Tras esta confesión llegó el momento de saber cómo es la vida sexual de los invitados. Al escuchar los sistemas de puntuaciones, Sandra alegaba que “muy bien” pero Boncano quería que la cantante diera una cifra exacta, "Si tú quedas con un 'crush' durante un fin de semana y suceden muchas cosas constantemente, ¿eso cómo se cuenta?", quiso saber la artista.

"Si estáis enganchados como dos conejos, si no se llega a liberar el enganche...", bromeaba Broncano. Pero la invitada afiramaba que se refería a "intimidad", por lo que no sabía cómo puntuarlo, aunque sí dijo que había recurrido a la masturbación "muchas veces", justificándose en que vive sola en un pueblo.

Su compañero Sergio quiso saber si la masturbación contaba si te la hacía otra persona, provocando la sorpresa de todos los que estaban allí presentes'. "Creo que se debería llamar fo***r a todo", manifestó el invitado contando con la defensa de su compañera y amiga: "No es metesaca, son los cariñitos... Es que me gusta tanto. Eso es fo***r también".

"¿Te ha pasado que alguien te haya hecho una paja y se haya ido?", le espetaba Broncano al artista Delaporte quiso aclarar que Salvi tenía novia por lo que el presentador aprovechó dicha confesión para bromear de nuevo. "Me gusta el concepto de que tú estés por casa y alguien te haga una paja como quien pasa un peaje", sostuvo entre risas.