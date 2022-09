Delaporte: “No nos gusta que nos hagan stories en directo, queremos que guarden el móvil y estén horas dando botes, cantando y disfrutando”

Fueron 20.000 personas las que reunió el pasado 17 de septiembre el festival DCODE en la Universidad Complutense de Madrid. Un plan de música de 16 horas y un cartel de escándalo, donde DELAPORTE salió a comerse el escenario.

LA RAZÓN se reúne con el dúo de electrónica-pop ítalo-español formado por Sergio Salvi y Sandra Delaporte para hablar sobre su música.

¿Cómo describirías vuestra relación como grupo?

Hacer pop, electrónica, pasárnoslo bien y hacer bailar.

Vuestro estilo es la electrónica, ¿consideráis que está en un buen momento o antes era mejor?

Yo creo que sí. El tecno y la cumbia es el nuevo punk, y eso ha vuelto.

“Un jardín” os lanzó a la fama, ¿cómo notasteis ese boom?

Bueno, la gente nos empezó a escuchar un poco más, a entender quienes éramos. Pero no todo fue hacer una sola canción, si no ir creando familia con nuestro público. Fue la línea de salida, pero tan solo el principio.

“Droga dura” muestra un cambio de registro, ¿tenéis pensados nuevos cambios o seguiréis en el mismo registro?

Siempre nos ha gustado mucho explorar, no sé si seguiríamos estando en ese estilo porque “Droga dura” salió en un momento muy concreto, justo al salir de la pandemia y de muchas cosas personales por parte de ambos.

Ahora mismo, ¿qué intención tenéis con vuestra música?, ¿qué queréis transmitir o qué creéis que necesita la sociedad escuchar?

Bueno, a priori no es cómo intento transmitir, lo hago por necesidad, me sienta bien. Pero donde más queremos transmitir es sobre todo en los directos, que durante lo que dure el concierto te vuele la cabeza, que desconectes, no pensar en nada y no coger el móvil.

No nos gusta que nos hagan stories en directo, lo que nos gusta es que guarden el móvil y estén una hora y media dando botes, cantando y disfrutando.

Que sea una hora y media de libertad. Libertad entre la gente, que no haya prejuicios, ningún tipo de intolerancia.

