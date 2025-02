«Doc»: ¿Qué le pasa doctora? Una segunda oportunidad

Dicen que los periodistas nunca deben ser noticia, y por el mismo motivo un médico nunca debería probar de su propia medicina y convertirse en paciente, pero eso es inevitable. Y si no que se lo pregunten a Amy Larssen (Molly Parker), una eminente doctora de un hospital de Mineápolis que, tras perder a su hijo, se ha volcado en el trabajo (se culpa de no haber valorado adecuadamente la seriedad de la situación del muchacho). Como consecuencia, se aleja de Michael, su esposo (Omar Metwally), jefe del hospital en el que trabaja, y acaba en divorcio. También vive separada de su hija, Katie (Charlotte Fountain-Jardim) que elige vivir con el padre. Precisamente esa situación personal acaba por volverla adicta al trabajo, avinagrarle el carácter, y lo paga con pacientes y compañeros del hospital, recibiendo varias quejas que ponen en peligro su puesto de trabajo. Así es "Doc", la serie que acaba de llegar a Movistar Plus+.

Una elección de vida

Pero la vida de la doctora Larssen está a punto de cambiar para siempre cuando sufre un accidente de tráfico con golpe en la cabeza incluido. La lesión afecta al cerebro y le ocasiona una amnesia parcial que borra por completo los últimos ocho años de su vida. Toda su existencia sufre una profunda convulsión y no recuerda cosas tan fundamentales como su divorcio de Michael, ni la muerte de su hijo Danny, ni la nueva relación que desde hace cinco meses mantiene con Jake (Jon Ecker), un joven doctor a su cargo. En su deambular por el hospital también había comenzado una investigación de mala praxis contra su colega el doctor Richard Miller (Scott Wolf), que ahora ocupará su puesto como jefe de medicina interna. La serie de 10 episodios es la adaptación americana creada por Barbie Kligman de la serie italiana homónima («Doc: Nelle tue mani») y que se inspira en una historia real del doctor Pierdante Piccioni, exjefe del servicio de urgencias de Lodi y Codogno, quien olvidó los 12 años anteriores de su vida tras un accidente automovilístico. En este caso hay un cambio, y el protagonista es una mujer, lo que permite explorar tramas desde un ángulo, en ocasiones, más interesante.

Tras el accidente y la craneotomía, lo que parecía un drama procedimental médico se convierte en una historia de superación. La doctora tiene la oportunidad de comenzar de cero con su vida, pero ¿quién decidirá ser? La doctora estricta incapaz de superar el dolor de la muerte de su hijo, que lo exterioriza y lo paga con los demás, o la persona tierna, sonriente y feliz de hace ocho años. La interpretación de Parker le da credibilidad a las dos facetas de su personaje, convenciendo al espectador de su personalidad anterior a la pérdida de su hijo. Ahora tiene un trabajo muy duro que está lleno de sorpresas y que le devolverá no sólo su pasado y su identidad, si no toda una forma (no nueva) de disfrutar de la vida. Su círculo se encargará de recordarle que puede intentar evitar cometer los mismos errores que la alejaron de los suyos. Alrededor de esta trama central sucederán casos reales de pacientes al más puro estilo «House», en las que vemos los momentos en los que una persona sufre algún percance. Nuestra nueva paciente/doctora sigue conservando su don para dar con el diagnóstico correcto y salvar vidas, mientras intenta recolocar la suya.