Dónde ver la ceremonia de nominaciones de los Globos de Oro

La 81.ª edición de los Globos de Oro tendrá lugar el próximo se entregará el próximo 7 de enero de 2024. Pero antes llegará la jornada de nominaciones, prevista para este lunes 11 de diciembre. Las nominadas se harán virales rápidamente, pero aquí una guía para seguir el evento.

Cedric the Entertainer y Wilmer Valderrama anunciarán los nominados a partir de las 8 am ET/5 am PT. Los aspirantes al trofeo se revelarán en CBSNews.com/GoldenGlobes, y del total, 10 categorías se revelarán en vivo exclusivamente en CBS Mornings a partir de media hora después. Los nominados serán destacados en las cuentas de redes sociales de los Globos de Oro a medida que se anuncien. CBS transmitirá el evento en vivo el domingo de enero, a partir de las 8 pm ET/5 PT, luego de una doble cartelera de la NFL. Será la primera vez que la cadena Eye transmitirá los Globos de Oro en más de 40 años. También se transmitirá en Paramount+.

Este año se introdujeron dos nuevas categorías de premios en cine y televisión: logros cinematográficos y de taquilla en películas y mejor interpretación en comedia stand-up en televisión, que se otorgarán por primera vez en la ceremonia de los Globos 2024 el 7 de enero. Dick Clark Productions planificará, presentará y producirá la 81ª edición de los premios anuales, con Glenn Weiss y Ricky Kirshner como showrunners . Weiss también dirigirá la transmisión.