Emma García responde a Bertín Osborne tras las críticas hacia varios presentadores: ''No nos tiene que meter en el mismo saco''

El pasado sábado 15 de julio, tras hacerse pública la nueva paternidad de Bertín Osborne a sus 68 años, el presentador ha publicado un vídeo en sus redes sociales donde muestra su descontento por como se ha tratado esta información y como se ha hablado de la madre de su futuro bebé. Osborne además de confesar lo molesto que estaba siendo para él este acoso mediático no dudó en cargar contra varias presentadoras a la hora de tratar su paternidad.

María Patiño, Sonsoles Ónega, Sandra Barneda, Mercedes Milá y Emma García. ‘’¿Qué os está pasando? Ya hemos dicho lo que ha pasado. Comprendo que lo habléis y que lo comentéis, pero he leído y he visto cosas insólitas. No se puede vivir así. A ella le va a costar una enfermedad o algo peor. ¿Qué os está pasando?’’, comenzaba a preguntar el empresario, molesto.

‘’Yo os conozco a todos. Llevo más de 40 años. Me conocéis todos. Todas las que hacéis programas de televisión, habéis o hemos trabajado juntos. Incluso algunas sois amigas mías. Estoy hablando de Sandra Barneda, Sonsoles Ónega, María Patiño, Emma García. Algunas habéis sido compañeras mías. No podéis con las especulaciones, lo que hay es lo que os estoy contando’’, continuaba relatando para mandarle un mensaje a la que fuera la presentadora de ‘Gran Hermano’ durante más de una década, y a la presentadora de ‘Socialité’.

‘’Todo el mundo quiere opinar sin saber la historia como Mercedes Milá, a quien admiro mucho y respeto. ¿De verdad tenemos que seguir así?’’, decía contra Milá. ‘’María te han engañado. Yo no he estado con nadie más. Es increíble que te la puedan colar de esa manera. Es mentira’’, sentenciaba dirigiéndose esta vez a María Patiño.

Sonsoles Ónega, Sandra Barneda, Emma García, Mercedes Milá y María Patiño Gtres

Emma García, presentadora de Telecinco y del programa ‘Fiesta’, aprovechando su lugar de trabajo quiso responder a su amigo y compañero de profesión. ‘’Bertín, yo todavía no he hablado. Entiendo que está hablando de diferentes presentadoras, compañeras y amigas y me incluye con todo el cariño. Nos ha extrañado que no sepa gestionar todo este asunto. Le ha superado la cobertura que está teniendo. No nos tiene que meter en el mismo saco. Aquí cada uno tiene su programa, sus redactores, su directora…’’, respondía García para luego mostrar su apoyo hacia el andaluz en algunas declaraciones que dio tras saber de su nueva paternidad.

‘’Con algunas cosas estoy de acuerdo, con otras no. Esas palabras, a mí, personalmente no me han parecido adecuadas. Es verdad que luego Bertín ha reflexionado y ha matizado esas palabras, también hay que decirlo. Luego ha dicho otras palabras que son más adecuadas'', sentenciaba la comunicadora en referencia a las declaraciones sobre ‘’no ser un bebé deseado’’.