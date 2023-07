Juan y Medio y su sarcástico comentario sobre la paternidad de su amigo Bertín Osborne

Este pasado miércoles, 12 de julio, las revistas sacaron a la luz su contenido semanal siendo una de ellas especial protagonista. La revista Lecturas causó gran impacto en los medios de comunicación tras la confesión de Bertín Osborne y la espera de su sexto hijo a los 69 años. Esta noticia ha cogido a todos por sorpresa provocando numerosas opiniones y comparaciones con Ana Obregón, la cual fue madre/abuela a finales de marzo con la misma edad que el empresario.

Además de levantar ampollas en la sociedad, muchos rostros se han pronunciado sobre esta paternidad, como Mercedes Milá en sus redes sociales, quien cargó contra el presentador: ‘’Tu reacción ante el embarazo de la chica con la que estás, estabas o lo que sea, da igual. El caso es que has tenido relaciones con ella, te has acostado con ella, la has metido en caliente. Tu reacción de que este hijo no es deseado es repugnante, triste y tan anticuada…’’, decía con dureza.

Otro de los que se ha pronunciado al respecto ha sido Juan y Medio en su programa de Canal Sur, ‘La tarde aquí y ahora’. El presentador, que se encontraba debatiendo la reciente paternidad de Osborne, quiso mandarle un saludo. "Le mandamos un beso y nuestro apoyo solidario en estos momentos en los que es el centro de atención de todo el planeta", decía y Medio.

Tras un extenso debate, el propio almeriense recurrió a su característico humor para comparar a su amigo con un gran cantante español y padre de ocho hijos reconocidos. "¿A cuánto está de Julio Igleisas? ¿Cuánto le queda para cogerle? ¿Cuánto le queda para cogerle?", cuestionaba el presentador. "A dos", le respondía Carmen Pardo, una de las colaboradoras. "Pues tiene que haber un montón de accidentes", concluía el conductor de Canal Sur.

Hay que recordar que tanto Juan y Medio como Bertín Osborne comparten una gran amistad de muchos años. Tanto es así que ambos compartieron vivienda durante poco más de dos años protagonizando anécdotas de convivencia bastante graciosas e hilarantes.