Entonces, ¿quiénes son los locos?

La youtuber y creadora de contenido Esty Quesada está triunfando ahora como podcaster. Su primera temporada como anfitriona del “Special People’s Club”, uno de los títulos más escuchados de Podimo, la plataforma especializada en podcasts, ha resultado ser una toda una revelación. Y es que Esty, con su sinceridad sin filtro y absoluto descaro, consigue que sus invitados se sientan lo suficientemente cómodos como para quitarse todos los escudos y dejar salir esos temores y experiencias personales que, a veces, se niegan a salir incluso en el diván de una terapia psicológica.

Hace poco, Esty recibió la visita del guionista, escritor, presentador y cómico Ángel Martín, con quien sostuvo una de esas charlas que nos cuestionan profundamente, pues el catalán no tuvo reparos en exteriorizar todo lo que supuso su ingreso en un psiquiátrico y en sus reflexiones se puede llegar a encontrar más sentido que en la vida misma.

El diálogo giró en torno al libro escrito por Martín, “Por si las voces vuelven”, motivado precisamente en aquellas dos semanas que tuvo que ser ingresado por un brote psicótico en 2017 y, preguntado por esas voces, Ángel explicó que “muchas veces no es una voz como tal, es algo que está ahí y lo escuchas. Hay veces que sabes que eres tú, hablando contigo, desde un lugar temporal y otras veces es gente que no conoces. La forma más sencilla de entenderlo es como cuando sintonizas una emisora de radio, vas moviéndote por diferentes frecuencias. Las voces igual, podías ir sintonizándolas en diferentes momentos históricos, incluso”. Sin embargo, confesó el catalán, “eso es algo con lo que se aprende a vivir, genera más ansiedad la sensación de que hay cosas tratando de apoderarse de ti o de que algo vaya mal. Más que las conversaciones porque eso lo puedes controlar, pero los momentos más aterradores son cuando sientes a otra persona apoderándose de ti y copiando lo que eres”.

En la conversación, Martin reflexionó sobre el concepto de la locura, en la que afirma que “no hay grises, porque todo tiene un significado y no hay punto medio. En nuestra vida hay grises porque no le das valor a todo. Si un lápiz está en la mesa a nosotros nos da igual, pero en la locura no. Ves que está apuntando hacía una cosa y es una pista para otra incógnita y no puede dar igual porque significa algo”.

“¿A ti se te ha quedado algo de eso en la mente?”, acertó en preguntar Esty. “No voy al milímetro con todo, pero sí que hay cosas, dentro de la locura, que me resultaron útiles y las he rescatado en mi día a día. Desde que pase una mariposa blanca porque eso era un sí para todo. Si ahora dudo en algo y de repente pasa, pues directamente creo y digo que sí. Confío mucho más en mi intuición de lo que confiaba antes. ¿Qué diferencia hay realmente entre que sea casualidad y no lo sea? ¿Cuál es la diferencia real? No influye que alguien te diga: 'Yo creo que menganito me ha llamado porque pensaba en él', a que alguien te diga: 'Me ha llamado porque ha sido casualidad', no va a cambiar nada. Únicamente la actitud y la manera de ser de esas dos personas, cada uno decidirá vivir de una manera o de otra, pero objetivamente pensar que ha sido casualidad o no, no altera nada”, explicó Ángel.

Entre ambos, concluyen que aquel que tildan de loco es alguien que pudo encontrar un sentido a la vida, el que sea, pero uno. El problema, es cuando llevas la contraria a los demás. Por eso, "cuando sales, sales con la esperanza de volver a estar loco porque si no, no vas a entender el mundo. A mi cuando me ingresan es habiendo encajado el mundo, todo tiene un significado, un valor y un porqué. Y cuando sales vas con la esperanza de que siga siendo así, pero no lo es, vuelves a un mundo dónde nada tiene un significado especial. Es el infierno y es el peor momento porque estás muerto por dentro y tu cerebro no funciona. Te han dicho que todo lo que pensabas es una locura entonces, ¿dónde está la línea para saber qué era verdad y qué no? Eres la inseguridad echa persona”, confesó Ángel.

“¿Piensas que estuviste loco?”, preguntó Esty, a lo que Ángel contestó: “es algo que nunca voy a poder borrar. Somos una biblioteca y lo difícil está en que esa biblioteca no te acompañe y esté todo el tiempo recordando qué ha pasado. Creo que sucedió algo que me dio unas herramientas, y si eso no hubiera pasado jamás las hubiera tenido”.

Al final, es inevitable preguntarse… ¿Quiénes son los verdaderos locos?

¿Es mejor soñar o tener la mente en blanco?

Cuestionado sobre esos estados mentales, Ángel Martín contó que en aquellos días “dormía muy muy poco, intentaba estar despierto siempre y hay un momento en el que, realidad y sueño eran muy difícil de separar. De hecho, no recuerdo bien qué soñaba, pero era una sensación de vivir en un sueño constante. Mientas que ahora no puedo poner la mente en blanco, pero estoy tratando de aprender a controlarla para que no vaya por libre. Es muy cansado, pero si lo consigues hacer, luego fluye todo. También me aburro con la mente en blanco, trato de no reforzarle mierdas y ya”.