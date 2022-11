“Por si las voces vuelven”, el libro de Ángel Martín, será un monólogo

«Una de las cosas que más me han dicho los lectores después de leer Por si las voces vuelven es que les sirvió para poder ver ciertas cosas desde un lugar distinto que no habían pensado y, precisamente, mostrar las cosas desde un lugar distinto es lo que uno pretende al escribir comedia. Así que antes del verano pensé: “¿Por qué no escribir un monólogo con la intención, no sólo de reír, sino de ofrecer nuevas formas de pensar, sentir, vivir, mirar... Para intentar que, a la salida, el señor gris de cada uno de nosotros no pueda evitar tener que estar callado un rato porque lo hemos humillado de una forma inolvidable?».

«Si algo he descubierto en todo este tiempo es que cuando cuentas abiertamente que se te ha pirado la cabeza la gente enseguida le pone el sello de tabú.

Aunque este libro lo he escrito para mí, por si las voces vuelven, es para cualquiera que haya pasado o esté pasando por algo parecido, y así romper de una vez por todas el estigma de las enfermedades mentales».

Ángel Martín