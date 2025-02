¿Un escándalo en Eurovisión? El ganador de San Remo, señalado por homofobia y machismo

El Festival de San Remo, la joya de la música italiana y el trampolín para Eurovisión, cerró su edición de 2025 con la victoria del rapero genovés Olly. Su tema, "Balorda Nostalgia", conquistó al público y al jurado, asegurándole el trofeo y la posibilidad de representar a Italia en el certamen europeo. Sin embargo, lejos de una celebración sin sombras, el triunfo del artista ha desatado una tormenta mediática: sus polémicas declaraciones y letras del pasado han vuelto a salir a la luz, reavivando el debate sobre la idoneidad de su posible candidatura eurovisiva.

Las redes sociales, en particular X (antes Twitter), han rescatado antiguos videos y fragmentos de canciones en los que Olly emplea un lenguaje abiertamente homófobo y misógino. Uno de los casos más comentados es un freestyle en el que el cantante usa términos despectivos hacia la comunidad LGBTQ+ y hace una referencia al VIH de forma ofensiva:

"Eres un maricón / No me acostaría con tu novia / No me gusta el VIH / En la televisión te masturbas tanto que no contraes el sida."

Este video, que fue eliminado hace tiempo de sus plataformas, ha resurgido tras su victoria en San Remo. No es la primera vez que Olly se enfrenta a esta polémica. En 2023, ya se pronunció sobre el tema, asegurando que sus palabras fueron fruto de la inmadurez. "A los 18 años no tenía la conciencia de ahora. Me avergüenzo de ello y por eso eliminé el video. Mi mensaje hoy es el de la positividad", afirmó en su momento.

Pero este no es el único episodio cuestionable en su historial. En 2020, su canción Mai e poi mai generó un gran revuelo al incluir la siguiente estrofa:

"El día que la encuentre / O me caso con ella o la mato / Si no puede quedarse aquí, seguro / No te la dejo a ti."

El verso fue interpretado por muchos como una normalización de la violencia machista, lo que obligó al artista a modificarlo en posteriores presentaciones en vivo. En 2022, Olly alteró la letra para suavizar su mensaje, sustituyéndola por: "Me casaré con ella o la dejaré ir / Si no puede quedarse aquí / Por mí puede hacer lo que quiera". En una entrevista posterior, reconoció que su versión original resultaba problemática y afirmó que su intención nunca fue transmitir un mensaje violento.

A pesar de sus intentos por distanciarse de estas controversias, la sombra de su pasado sigue presente. La victoria en San Remo le otorga automáticamente la posibilidad de representar a Italia en Eurovisión 2025, pero el propio Olly ha expresado dudas sobre aceptar la oferta. "No puedo decidir algo así en solo doce horas", declaró en la rueda de prensa posterior al festival. La RAI, televisión pública italiana, ha señalado que el artista tiene un margen de tiempo para tomar su decisión, aunque se espera una respuesta en los próximos días.

Mientras tanto, el debate en torno a su candidatura está más encendido que nunca. Para algunos, su evolución artística y sus disculpas son suficientes para dejar atrás sus errores del pasado. Para otros, las explicaciones no bastan y su presencia en un evento como Eurovisión, que históricamente ha sido un espacio de diversidad e inclusión, sería una contradicción.

La polémica recuerda lo ocurrido recientemente con Karla Sofía Gascón en los premios Goya, cuando su discurso feminista generó tanto apoyo como rechazo. Ahora, con Ollyen el centro del huracán, Eurovisión se enfrenta a una nueva controversia en la que se cruzan la música, la responsabilidad pública y los valores del festival.

Si el rapero finalmente decide representar a Italia, lo hará bajo la lupa de un escrutinio implacable. Su participación en el escenario de Basilea 2025 podría ser la oportunidad definitiva para redimir su imagen… o para avivar aún más la polémica.