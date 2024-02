Estos son los estrenos que ofrecen Amazon, Filmin, MovistarPlus+ y otras plataformas para este fin de semana

Febrero acaba de arrancar y a pesar de que el frío sigue igual de fuerte, es buen motivo para disfrutar de los contenidos que las plataformas de streaming han puesto a disposición de sus usuarios. Estrenos de series y películas para ver en compañía, en solitario, rodeado de amigos, con tu mascota o con su familia.

Amazon Prime Video

'La reina del convento'

Con un reparto llamativo, Amazon Prime Video trae estrena esta comedia protagonizada por Mario Vaquerizo como Sor Juanita, Isabel Ordaz como Sor Frasquita, Gemma Cuervo como Sor Rita, Antonia San Juan como Sor Raimunda, Aída Domenech como Sor Rosarito, María Alfonsa Rosso como Sor María, Javier Hernández como El cura, Paz Padilla como Luisa, Marisol Muriel como Reyes, Gloria Ramos como Sor Lola, África Esparducer como Sor Engracia, Pablo Liñares como el Doctor Ambrosio, Bibiana Fernández y El Monaguillo.

La vida de Juanita ha sido dura, ya que sus padres murieron cuando ella era pequeña. Ha crecido con su tía «la malvada madrastra». Ahora vive sola, sin trabajo y se mantiene con la herencia de sus padres, que eran ricos. Juanita ve cómo sus amigas tienen su vida y su trabajo, y ella está sola y estancada. Esta falta de afecto se manifiesta en su deseo por ser monja. Juanita quiere irse a vivir a un convento. Al llegar, Juanita logra quedarse porque descubre a las monjas con un sacerdote muerto. Las monjas compran su silencio. Allí conocerá a Sor Raimunda (Madre Superiora), Sor María, Sor Rosarito, Sor Rita y Sor Frasquita. Con estas dos últimas se creará un vínculo de amistad bastante fuerte. Juanita vivirá innumerables aventuras en el convento: descubrirá que las monjas fuman porros, tienen rincones secretos, rezan cantando a Ángeles Toledano, ven fútbol y son sevillistas, entre muchas anécdotas.

AppleTV+

'Argylle'

‘Argylle’ ya está aquí y gracias a AppleTV+. Protagonizada por Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, John Cena, Samuel L. Jackson, Dua Lipa y Jing Lusi. Cuando las tramas de sus libros empiezan a parecerse demasiado a las actividades de un siniestro sindicato clandestino, la introvertida autora de novelas de espías Elly Conway y su gato se ven inmersos en el verdadero mundo del espionaje… donde nada, ni nadie, es lo que parece.

Filmin

'522.Un gato, un chino y mi padre'

La plataforma de cine independiente, Filmin , trae otra ficción española de 2019. George convive con una peculiar versión de agorafobia que limita su universo a un perímetro de 522 pasos con respecto a su casa... pero un día su gato, su único compañero, muere y se ve obligada a emprender un viaje singular. Decidida a darle un lugar de sepultura adecuado, instala su ‘hogar’ en una camioneta y emprende un viaje por carretera de regreso a su patria natal, Portugal. Esta aventura revelará que, entre saudade y fados, quizá halle un modo particular de hacer frente a su pasado.

MovistarPlus+

'Chinas'

MovistarPlus+ trae esta película estrenada a finales de 2023. En un colegio coinciden al comienzo de curso dos niñas chinas de 9 años. Todo el mundo da por hecho que se harán amigas, pero absolutamente nada las une. Lucía es segunda generación de inmigrantes. Se siente absolutamente española y solo piensa en integrarse con el resto de sus amigas del colegio. Desearía tener unos padres “normales” como el resto de sus amigas, pero los suyos le avergüenzan constantemente porque no hablan español, trabajan más de 14 horas en el bazar y ni siquiera le permiten celebrar su cumpleaños en el Burger King. La otra niña es Xiang. Es adoptada y con su rostro delata allá donde va que no es hija de sus padres. Donde va con sus padres españoles, llama la atención. Xiang se pregunta por su familia biológica; ni se siente china ni se siente aceptada ante los demás niños en el colegio. Las dos niñas se cruzarán, separarán y acabarán siendo vitales la una para la otra en la búsqueda de su identidad.

Netflix

'La gran noche del pop'

En 1985 varios artistas como Lionel Richie, Michael Jackson, Stevie Wonder, Cindy Lauper, Bruce Springsteen, Tina Tuner y Diana Ross, entre otros, se unieron para cantar ‘We are the world’. Esta canción, que nació como una campaña para la lucha contra el hambre en Etiopía, se convirtió en todo un himno. Casi cuarenta años más tarde, Netflix apuesta por este documental el cual se cuela entre los bastidores del histórico evento.