La estrella de "Power Rangers" que hizo carrera en Onlyfans

El último proyecto de la actriz Monica May, famosa por interpretar al guerrero amarillo en la serie de culto "Power Rangers SPD", ofrece un nuevo espectáculo, pero que la deja directamente fuera de la sección de infantil de cualquier plataforma menos de una: Onlyfans.

Monica May, dio vida en la pantalla a Elizabeth 'Z' Delgado en la exitosa serie de 2005. Tras aquel trabajo su destino se separó de la televisión pero no tanto d ela actuación, ya que comenzó una nueva carrera como bailarina de burlesque. Ya sus usuarios de instagram iban observando los cambios que se producían en su perfil cuando empezaron a aparecer fotos con un aspecto ligeramente subido de tono, o vídeos en los que se la podía ver con un vestido de lentejuelas apenas visible y blandiendo un látigo.

La Power Ranger amarilla Instagram

El contenido, evidentemente, era parte de su nuevo proyecto en Onlyfans, donde May aparece casi en ropa interior con el vestido que le rozaba los muslos deslizándose, cortes sobre sus caderas y nada más que un trozo de tela para cubrir su trasero de naranja melocotón. En otro momento, Mónica se arriesgó a que la prohibieran en Instagram cuando se inclinó con lencería de encaje negro y un collar de cuero, mientras su amigo le golpeaba el trasero con una paleta de cuero. Con tacones con cordones hasta los muslos y una cadena atada al cuello, Mónica recibió los comentarios más ingeniosos: "¡Mónica, sigues siendo mi Power Ranger amarilla favorita de SPD!". Otro escribió: “¡Emergencia SPD!” mientras que un tercer fan escribió: “¡Estás caliente!”

Monica habló sobre su decisión de unirse a OnlyFans y le dijo a PopCulture: “Fue una decisión realmente difícil, pero necesitaba hacer algo para sobrevivir. Creo que OnlyFans me ha dado la oportunidad de ser yo mismo, de tener el control de mi vida y mi cuerpo”. La actriz también le dijo a Newsweek: “Hay muchas personas que tienen problemas con la pornografía, pero en última instancia, es mi cuerpo y mi elección lo que hago con él. Estoy haciendo lo que me gusta". El último proyecto actoral de Mónica llegó en 2020, cuando interpretó a Monique en "Acrílico". Pero junto con su fama de "Power Rangers", también apareció en todo, desde el éxito de Disney Channel "The Suite Life of Zack and Cody" hasta la película para televisión "Fitz and Slade".