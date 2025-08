Estrenos de agosto en las plataformas de streaming

Recibimos el mes en compañía de títulos que ofrecen variedad de formatos, géneros, tramas, lugares y épocas, llevándonos a mundos donde la imaginación es posible. Estos son los estrenos que podrás disfrutar en esta temporada de verano.

Apple TV+ ha lanzado hoy, «Pequeñas historias Zen» cuarta temporada, y «El gran guerrero», la serie ambientada a finales del siglo XVIII en Hawái. En tanto, para el día 6, nos llega «Platónico», que en su segunda temporada nos ofrece una comedia romántica donde una pareja se enfrenta a nuevos desafíos. «Snoopy presenta: Un musical veraniego», la historia que reúne canciones de alegría y magia de los campamentos de verano, estará disponible a partir del 15 de agosto. Para el 22, la plataforma nos ofrece «Invasión», la serie dramática de ciencia ficción en su segunda temporada y, para finalizar el mes, el día 29 estará a tu disposición «La isla de las formas» en su segunda entrega.

Filmin también se ha preparado este mes con los siguientes estrenos: desde hoy 1 de agosto, puedes ver «Muy lejos», «Riefenstahl» (documental), «Lo que encontraron» (documental), «Dream Scenario», «Retorno a Seúl», «Great Freedom», «The Innocents», «Emily», «Nostalgia» y «Adiós, señor Haffmann». Para el día 6, nos llegará «Baila con la vida», una comedia romántica donde la protagonista, Sandra, descubre una infidelidad. El día 8 se estrenan: «La viajera»,«La chica de la aguja» y «La niña de la cabra». Mientras que el día 10, será la premiere de «Viaje hacia el desierto», candidata al Oso de Oro en la Berlinale.

El 15 de agosto no podrás perderte «Aftersun»; «Parenostre» y «The People’s Joker». Para el día 22 la plataforma lanza: «Bonjour Tristesse» (documental), «Septiembre dice» y «Una zona ajardinada demasiado tranquila para mí» (documental). Y para finalizar el mes, Filmin nos trae el día 29, tres producciones: «La historia de Jim»; «Justicia para Sohee» y «Animale».

Por su parte, Prime Video ha estrenado hoy el documental «Built in Birmingham: Brady & The Blues», y el día 5 nos traerá la nueva película protagonizada por Eddie Murphy, «El último encargo», sobre el robo a un Furgón blindado que se complica. El 13 nos llegará la historia «Butterfly», una serie basada en el espionaje, donde podremos descubrir la vida de David Jung, un misterioso exagente de inteligencia de los Estados Unidos. El 20 nos llega «The map that leads you», y el 29, «Enemigos», que cuenta la historia de Chimo y El Rubio, dos adolescentes de barrio, víctima y verdugo, que han crecido siendo enemigos irreconciliables. Chimo tiene la oportunidad de vengarse y decide llevar a cabo su plan sin imaginar las consecuencias que ambos tendrán que enfrentar. Entre las series que Prime Video ofrece para este mes están: «Memento Mori», segunda temporada (día 1); «La fiesta de las salchichas: Frutopía», segunda temporada (día 13); «Betty la fea» segunda temporada (día 15) y «La lista final: Dark Wolf» (27 de agosto).

Netflix también nos sorprende con sus estrenos: «Mi año en Oxford» y «Falsas apariencias», ya disponibles desde hoy; «El Club de los poetas muertos», «Swordfish» (día 4); el día 5, se estrenará «Contact». «Syriana» y «Bob Marley. One Love» serán lanzadas el 6 de agosto. Llegamos al día 8, y esta plataforma nos ofrece «Antes del amanecer», la historia de un mochilero estadounidense que entabla conversación con una chica en un tren camino a Viena y la convence para que pase con él su última noche en Europa. En esta lista no podría faltar «Despelote», la comedia de animación para adultos que podrá verse desde 13 de agosto. «Mononoke 2: Las cenizas de la ira» estará lista para ver desde el 14 de agosto. Mientras, el 15 nos atrapará con «La noche siempre llega», una adaptación de la novela de Willy Vlautin. Este mismo día también se estrena «Catwoman», donde una mujer es asesinada pero revive gracias a sus facultades felinas. Para finalizar el mes encontraremos «Caerás» (día 21), «Un hombre abandonado» (día 22), «Este maldito fútbol fantasy» (día 27) y «El club del crimen de los jueves» (día 28).

Netflix también nos ofrece series con títulos como «El sinuoso camino del Derecho», disponible desde el 2 de agosto; «Miércoles», segunda temporada (día 6); «Jóvenes y millonarios» (día 13); «Guardianes de una gran nación» (día 13); «En el barro» (día 14); «Muertos S.L.» (día 21); «Rehén» (día 21); «Long story short» (día 22); «Aema» (día 22); «Mi vida con los chicos Walter» segunda temporada, «Los misterios de Barbie» (día 28) y «Dos tumbas» (día 29). También hay que añadir los documentales, realities y especiales.

SkyShowtime nos trae un catálogo de lujo con títulos como «Star Trek: Strange New Worlds» temporada 3 (4 de agosto); «Nosferatu» (día 4); «Ley y orden», cuarta temporada (día 14); «Septiembre 5» (día 19); «Suits LA» (dia 28); «The Brutalist» (día 30).

Finalmente, la programación de Disney TV+ nos ofrece un atractivo listado de estrenos que te podrán cautivar en este verano: «Eyes of Wakanda» que adelantó su lanzamiento a este 1 de agosto, «Necaxa» (día 8), «Alien: Planeta Tierra» (día 13), «Sin límites con Chris Hemsworth», temporada 2 (día 15), «Quebranto» (día 15). «Amanda Knox: una historia retorcida» estará disponible el día 20.