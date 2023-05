Eurovisión 2023: Ya sabemos cúando actuará Blanca Paloma

Este jueves, tras la gala clasificatoria de la segunda semifinal, la organización del Festival de Eurovisión ha facilitado el orden de actuación de los 20 países seleccionados para la final, a los que se sumarán los Big five: Alemania, Francia, España, Italia y Reno Unido, y el ganador del año pasado, Ucrania.

La Gran Final, que tendrá lugar este sábado a partir de las 21:00 horas desde el Liverpool Arena, ofrecerá la actuación de estos 26 países con un orden establecido tras el segundo ensayo individual de Blanca Paloma. Hasta 2013, el orden en el que los cantantes cantaban sobre el escenario del festival venía predeterminado por el azar. Los representantes extraían de una urna el número que suponía su posición de salida en la gran gala.

Pero hace 10 años, para evitar que se repitiera el mismo género varias veces seguidas (tres baladas), ahora solo entra en sorteo si se actúa en el primer bloque o en el segundo de la final. A Blanca le ha tocado la primera mitad, coincidiendo con varias favoritas Suecia, Francia, Italia y Finlandia, y con el riesgo de que los votos olviden actuaciones realizadas tan al principio de la gala.

Así los países que se han situado en la segunda parte, y excluyendo a Reino Unido, que por ser anfitrión se sitúa en la última posición, otros destacados participantes pueden permanecer más frescos en la memoria de los fans que votarán, como Bélgica, Noruega o la propia Ucrania. Finalmente nuestra Blanca Paloma actuará en octava posición.

Aquí el orden completo:

1. 🇦🇹 Austria | Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar?

2. 🇵🇹 Portugal | Mimicat - Ai Coração

3. 🇨🇭 Switzerland | Remo Forrer - Watergun

4. 🇵🇱 Poland | Blanka - Solo

5. 🇷🇸 Serbia | Luke Black - Samo Mi Se Spava

6. 🇫🇷 France: La Zarra - Évidemment

7. 🇨🇾 Cyprus | Andrew Lambrou - Break A Broken Heart

8. 🇪🇸 Spain: Blanca Paloma - Eaea

9. 🇸🇪 Sweden | Loreen - Tattoo

10. 🇦🇱 Albania | Albina & Familja Kelmendi - Duje

11. 🇮🇹 Italy: Marco Mengoni - Due Vite

12. 🇪🇪 Estonia | Alika - Bridges

13. 🇫🇮 Finland | Käärijä - Cha Cha Cha

14. 🇨🇿 Czechia | Vesna - My Sister's Crown

15. 🇦🇺 Australia | Voyager - Promise

16. 🇧🇪 Belgium | Gustaph - Because Of You

17. 🇦🇲 Armenia | Brunette - Future Lover

18. 🇲🇩 Moldova | Pasha Parfeni - Soarele şi Luna

19. 🇺🇦 Ukraine: TVORCHI - Heart of Steel

20. 🇳🇴 Norway | Alessandra - Queen of Kings

21. 🇩🇪 Germany: Lord of the Lost - Blood & Glitter

22. 🇱🇹 Lithuania | Monika Linkytė - Stay

23. 🇮🇱 Israel | Noa Kirel - Unicorn

24. 🇸🇮 Slovenia | Joker Out - Carpe Diem

25. 🇭🇷 Croatia | Let 3 - Mama ŠČ!

26. 🇬🇧 United Kingdom: Mae Muller - I Wrote A Song