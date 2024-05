Eurovisión 2024: ya sabemos el orden de actuación de Nebulossa y su "Zorra"

Este sábado tendrá lugar la gran final del Festival de la Canción de Eurovisión 2024 en el Malmö Arena. Las dos fases eliminatorias de las semifinales han cribado países hasta dejar 25 participantes para optar al micrófono de cristal. Los clasificados son los cinco pertenecientes al Big Five, Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido, y los clasificados esta semana: Serbia, Portugal, Eslovenia, Ucrania, Lituania, Finlandia, Chipre, Croacia, Irlanda y Luxemburgo, lo consiguieron el martes, y Letonia, Austria, Países Bajos, Noruega, Israel, Grecia, Estonia, Suiza, Georgia y Armenia, este jueves. Ahora la organización ha dado a conocer el orden en el que volveremos a oír "Zorra" de Nebulossa sobre el escenario de Malmö.

Así, ahora sabemos, a pesar de que no importa porque las votaciones se abren esta vez desde la primera actuación, que el dúo Nebulossa, representante de España en Eurovisión 2024, actuará en el octavo puesto de la final. Eso significa que bien prontito, en la primera parte podremos comprobar si la canción española seleccionada en el Benidorm Fest consigue levantar la misma pasión que en la actuación de la segunda semifinal del jueves. Suecia será la primera en subirse al escenario como anfitriona según informó la UER en la rueda de prensa posterior a la segunda semifinal, y el resto de países Big Five y favoritos se reparten por toda la escaleta, aunque algunos se concentran al final de la lista, como Croacia, Francia o Austria.

Según los especialistas, a veces la situación también hace de percepción y Nebulossa tiene antes a la abucheada Israel y a Lituania, representada por Silvester Belt, que acude con un tema de música electrónica y sintetizadores. Recordemos que tras la actuación del jueves el grupo español recuperó tres puestos en las apuestas y sigue subiendo. De estar en l puesto 22 el jueves por la mañana, ahora se encuentra en el 18.

Este es el orden de actuación de la gran final de Eurovisión 2024: