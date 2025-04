Eurovisión 2025, en pantalla grande

Quedan menos de dos meses para que tenga lugar la gran final del Festival de la Canción de Eurovisión, que este año tendrá lugar en Basilea (Suiza) y en la que la cantante Melody representará a España con "Esa diva". Toda la infraestructura del certamen va afinándose hasta el último momento y van tomando forma las propuestas que lograrán, como cada año, que sea un evento global que vean entre 200 y 600 millones de personas. Una de estas medidas acaba de ser tomada en Reino Unido, que todos los años está muy volcada con Eurovisión y que este año participará con el trío de pop británico Remember Monday con su canción 'What The Hell Just Happened?'.

Suiza acogerá Eurovisión este año en Basilea, tras su victoria en la edición de 2024 con la canción «The Code», interpretada por Nemo. Suiza también organizó el certamen en Lugano en 1956 y Lausana en 1989. Más de 100 salas de cine por todo Reino Unido retransmitirán en directo la gran final de Eurovisión desde Basilea al mismo tiempo que la emisión de la BBC para ese sábado 17 de mayo de 2025 a partir de las 20:00 horas BST. La proyección en cines es cortesía de CinemaLive, que también proyectó Eurovisión en cines el año pasado.

John Travers, de CinemaLive, distribuidor del evento en cines, comentó: «Estamos encantados de colaborar con la BBC para llevar la Gran Final de Eurovisión en directo a los cines de todo el Reino Unido por tercer año consecutivo. No hay mejor manera de disfrutar de la noche más importante de la música que en el cine, rodeado de otros fans. Así que, reúne a tus amigos, vístete para impresionar y únete a nosotros para una celebración inolvidable en la gran pantalla».