Eurovisión se pronuncia sobre la expulsión de Joost Klein y Países Bajos: "Su conducta es una clara violación de las reglas"

Parece que finalmente la controvertida expulsión del representante de Países Bajos en la final del Festival de la Canción de Eurovisión 2024, Joost Klein, va aclarándose un poco. Parece que su comportamiento justificó con creces la medida, según se desvela en el comunicado de la Unión Europea de Radiodifusión (UER). Según el texto, "la conducta de Joost fue una clara violación de las reglas de competencia".

"El artista holandés Joost Klein ha sido excluido de la Gran Final del Festival de la Canción de Eurovisión de este año después de amenazar a una miembro del equipo de producción. La policía sueca ha investigado el delito y el caso pronto será entregado al fiscal mediante un procedimiento acelerado", comienza diciendo la carta, que aclara que "la conducta de Joost fue una clara violación de las reglas de competencia diseñadas para garantizar que exista un entorno de trabajo seguro para todo el personal y proteger la producción". La organización asegura que "no prejuzgamos el proceso legal, pero dadas las circunstancias de lo sucedido y el hecho de que el caso policial pronto será entregado al fiscal, no sería apropiado que Joost hubiera participado en la Gran Final".

Además, la UER destaca que no fue una decisión aleatoria, si no que "fue apoyada por el órgano rector de los miembros del Concurso – el Grupo de Referencia del Festival de la Canción de Eurovisión – y respaldada unánimemente por el Comité Ejecutivo de la UER, tras una exhaustiva investigación interna". Demuestra así una decisión cavilada y basada en hechos. También han querido descartar algunas teorías que han estado circulando desde el suceso: "La versión de los hechos publicada en algunos comentarios públicos y en las redes sociales no coincide con los informes compartidos con nosotros y la policía sueca por el personal y los testigos. Sin embargo, el asunto se encuentra ahora bajo proceso legal y lamentablemente no podemos agregar nada más en este momento". matiza la organización lo que ya advirtió en su momento: "Tenemos una política de tolerancia cero ante el comportamiento inapropiado en nuestros eventos y siempre tomaremos las medidas necesarias para hacer frente a las amenazas al personal, sin importar de quién provengan".

La UER también habló de denuncias que ha recibido durante el festival sobre el comportamiento de algunas delegaciones: "Lamentamos que algunas delegaciones que asistieron al Festival de la Canción de Eurovisión en Malmö no respetaran las reglas y el espíritu del concurso, tanto en el lugar como durante sus retransmisiones. Hablamos con muchas delegaciones durante el evento sobre varios temas que nos llamaron la atención. Los órganos rectores de la UER, junto con los jefes de delegaciones, revisarán los acontecimientos relacionados con el CES en Malmö para avanzar de manera positiva y garantizar que todos respeten los valores del evento. Los casos individuales serán discutidos por el órgano rector del evento, el Grupo de Referencia del Festival de Eurovisión, formado por representantes de las emisoras participantes, en su próxima reunión".