Eurovisión 2024: Países Bajos expulsado de la gran final de esta noche por "comportamiento inapropiado"

Sorpresa en el Festival de la Canción de Eurovisión 2024. Contra todo pronóstico lo que era una advertencia y una investigación ha terminado con la expulsión fulminante de Países Bajos y su representante Joost Klein, de la final del certamen de esta noche.

Según un comunicado oficial enviado a la prensa por la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del festival, el país se enfrenta a una denuncia por "comportamiento inapropiado" sobre un miembro del staff de la organización en la segunda semifinal del jueves. La nota de la UER niega concretamente este aspecto: " Este incidente no involucró a ningún otro artista o miembro de la delegación". Por tanto la famosa "Europapa" y que mantenía un buen puesto en las apuestas internacionales se ha caído del cartel dejando sólo 25 países en la final.

La UER insiste en que el certamen mantiene " una política de tolerancia cero hacia el comportamiento inapropiado en nuestro evento y estamos comprometidos a brindar un entorno de trabajo seguro para todo el personal" y que lo sucedido entre Klein y alguien por determinar es "“una violación de las reglas del concurso”.

Este es el comunicado original en inglés:

The Dutch artist Joost Klein will not be competing in the Grand Final of this year’s Eurovision Song Contest.

Swedish police have investigated a complaint made by a female member of the production crew after an incident following his performance in Thursday night’s Semi Final. While the legal process takes its course, it would not be appropriate for him to continue in the Contest.

We would like to make it clear that, contrary to some media reports and social media speculation, this incident did not involve any other performer or delegation member.

We maintain a zero-tolerance policy towards inappropriate behaviour at our event and are committed to providing a safe and secure working environment for all staff at the Contest. In light of this, Joost Klein’s behaviour towards a team member is deemed in breach of Contest rules.

The Grand Final of the 68th Eurovision Song Contest will now proceed with 25 participating songs.

Traducción del comunicado:

El artista holandés Joost Klein no competirá en la Gran Final del Festival de Eurovisión de este año.

La policía sueca ha investigado una denuncia presentada por una miembro del equipo de producción tras un incidente tras su actuación en la semifinal del jueves por la noche. Mientras el proceso legal sigue su curso, no sería procedente que continúe en el Concurso.

Nos gustaría dejar claro que, contrariamente a algunos informes de los medios y especulaciones de las redes sociales, este incidente no involucró a ningún otro artista o miembro de la delegación.

Mantenemos una política de tolerancia cero hacia el comportamiento inapropiado en nuestro evento y estamos comprometidos a brindar un entorno de trabajo seguro para todo el personal del Concurso. En vista de esto, el comportamiento de Joost Klein hacia un miembro del equipo se considera una violación de las reglas del concurso.

La Gran Final del 68º Festival de la Canción de Eurovisión continuará ahora con 25 canciones participantes.