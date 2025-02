Fans de Netflix en shock al "descubrir" el origen del icónico sonido de carga "tudum"

Estamos acostumbrados a escucharlo varias veces al día cada vez que le damos al mando para iniciar la reproducción de una película o serie en la plataforma Netflix. Pero pocos se han parado a pensar de dónde viene el icónico sonido de carga de Netflix. El sitio ha utilizado el beat, al que los ingenieros jefe de la compañía dieron el término técnico "tudum", desde 2015, justo cuando comenzaba su invasión en la industria del entretenimiento.

Una década después, Netflix es ahora el "canal" más visto en el Reino Unido, con un alcance de audiencia promedio de 43.2 millones en el último trimestre de 2024, en comparación con los 42.3 millones de la BBC. Eso es mucha gente escuchando el corto pero memorable sonido de carga del streamer, casi podría ser un éxito de spotify, y ahora los fans han recurrido a X para presumir de que finalmente han descifrado el origen del jingle. Todo parece remontarse al exitoso drama político "House Of Cards", el programa que podría decirse que puso a Netflix en el mapa. La serie, protagonizada por Kevin Spacey como el ambicioso político estadounidense Frank Underwood, salió en 2013 y fue la primera producida por un estudio para el sitio de streaming. Ganó siete premios Emmy y dos Globos de Oro y estableció a Netflix como un nombre serio en la creación de contenido mientras los fans seguían obsesivamente el ascenso de Frank a la cima por medio de apuñalamientos por la espalda a todos aquellos que le habían hecho daño en el pasado.

En el episodio final de la segunda temporada, el personaje principal se acercó un paso más a su sueño político y, mientras se cernía sobre su escritorio, golpeó su superficie de madera dos veces con su puño derecho. El sonido se desvaneció cuando llegaron los créditos finales y el resultado final fue algo que se parecía mucho al jingle de Netflix, introducido un año después. Después de que un fan hiciera la conexión en X, publicando "vive para siempre como el sonido de carga de Netflix al menos", el sitio de redes sociales se inundó de obsesivos de la televisión expresando su incredulidad. Uno dijo: "Ese sonido es la última pieza superviviente del legado de Underwood". Otro fan sorprendido añadió: "¿El sonido de carga de Netflix viene de House Of Cards?". Un tercero publicó: "Tiene sentido cuando te das cuenta de que House of Cards fue su primer programa".

A pesar de la certeza de las redes sociales, parece que los fans han sido atrapados por una falsa pista. El vicepresidente de Producto de Netflix, Todd Yellin, ha explicado previamente que se asoció con el editor de sonido ganador del Oscar Lon Bender para embarcarse en el ambicioso proyecto de crear un beat icónico para liderar la conquista de la televisión y el cine por parte del streamer. El dúo redujo alrededor de 20 o 30 ideas a tres contendientes principales, y resulta que episodios de series como "Stranger Things" o "The Crown" podrían haber sido anunciados por el grito de un animal de granja.

Todd dijo: "Me gustaba el sonido de una cabra. Era divertido. Era original. Era nuestra versión de Leo the Lion [el sonido de intro de MGM]". Después de consultar a su hija de 10 años, el jefe de Netflix se decidió por el sonido de tudum que terminó necesitando un año para perfeccionar. Tomó el sonido de un anillo de bodas golpeando un mueble y lo mezcló con un sonido de yunque más profundo, algunos golpes de batería apagados y algunos acordes de guitarra invertidos. El siempre intrigante Frank no quedó muy impresionado con esta explicación y, en una entrevista con Tucker Carlson en 2023, Kevin adoptó la personalidad de su icónico personaje para afirmar que él había creado el sonido de carga. Le dijo al ex presentador de Fox News: "¿Sabes lo que es eso? [golpea la mesa de café dos veces] Boom, boom". "Según tu investigación, mi influencia se siente cada vez que cada cliente abre la aplicación"