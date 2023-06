La confesión de Gloria Trevi sobre sus relaciones sexuales en 'La Resistencia': ''Mi marido se va a enojar y no me gusta decir mentiras''

‘La Resistencia’ ha vuelto a hacer de las suyas. El espacio de MovistarPlus+ recibió por primer vez a una cantante mexicana conocida en toda América Latina y España, Gloria Trevi. La intérprete de ‘Todos me miran’ se sentó junto a David Boncano, presentador del programa, para hablar de su single ‘Medusa’: "Es el primer tema que saco como independiente", confesaba.

La mexicana, además de protagonizar un momento cómico al prestarle al jienense una máscara de lucha libre, no se libró de contestar a las preguntas clásicas sobre el número de relaciones sexuales que ha mantenido en los últimos 30 días además de cual es la cantidad de dinero que tiene en sus cuentas bancarias.

En cuanto al dinero que tiene la vergüenza no se apoderó de ella. ‘’No hay suficiente dinero en el banco, tengo dos chamacos en la universidad y soy artista independiente. No tengo ni un millón de dólares porque me gusta invertir y ayudar", decía la invitada.

En lo referente al número de relaciones sexuales, Broncano le explicó el mecanismo de puntuación que tenía cada acto por lo que Trevi volvió a protagonizar un momento cómico al contar con los dedos de sus manos el total. "Mi marido se va a enojar y no me gusta decir mentiras", decía la artista a la vez que soltaba una carcajada. "Di algo aproximado, no te cuesta nada", insistió el presentador. La cantante, tras parar a pensar y hacer cálculos contestaba con seguridad: "16", respondía a lo que Grison, haciendo alarde de su humor, aprovechó la respuesta para promocionar el single de la cantante. ‘’¿16? Coincide con el día que se estrena tu tema’’.