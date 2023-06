Javier Cámara: "Mi personaje en 'Rapa' es un tocapelotas, y yo también"

'El Hormiguero'recibió anoche al actor Javier Cámara que acudió a presentar la segunda temporada de la serie 'Rapa'. En esta nueva entrega de la ficción, que llega a MovistarPlus+ el 15 de junio, dos casos sin resolver vuelven a unir a los protagonistas de la serie.

"Esta temporada va de muchas cosas, va de todo; rodamos en el Arsenal de Ferrol, que es un sitio muy exclusivo e increíble", comentó el intérprete riojano en relación a la nueva entrega de la ficción. El personaje de Cámara "es un poco tocapelotas, y yo también", asumió este.

Ante la anárquica charla del actor, que parecía un pelín perjudicado, Pablo Motos se reía "porque no hay capitán a bordo".

En 'Rapa', el ex de '7 vidas' hace de pelirrojo, como el presentador de 'El Hormiguero': "La barba me la pintan todos los días; pero mi peluquera no tiene mucho trabajo", comentó con guasa.

Sin solución de continuidad, pasaron a hablar de los premios Oscar, en los que Javier Cámara tiene capacidad de voto. Ocurre que "yo no hablo muy bien inglés, y que al recibir la carta, no lo entendí bien y pensaba que era una broma". "El primer año me mandaron todas las películas porque me equivoqué en un cuestionario", confesó.

En otro orden, el intérprete de 'The New Pope' tiene una exposición fotográfica itinerante, 'El placer de mirar', en la que retrata a diferentes actores y actrices. "Me pasaban tantas cosas bonitas que siempre pensé que las iba a olvidar".