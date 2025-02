«Good Max, furia contra el cáncer infantil», una película solidaria

Hoy se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer Infantil. Por este motivo, y para visibilizar la importancia de su investigación, la agencia La Despensa ha ideado una película bajo el título «Good Max, furia contra el cáncer infantil». De hecho, el principal objetivo de su lanzamiento es recaudar fondos para su investigación: "Lamentablemente, recibe sólo el 4% de los fondos destinados sobre el cáncer en general", explica la agencia en un comunicado.

Cartel de la película "Good Max: furia contra el cáncer infantil" QMS Comunicación

Por su parte, el oncólogo del Hospital San Joan de Deu, Andrés Morales, destaca la importancia sobre esta cuestión: "La investigación tiene un papel fundamental. Al ser una enfermedad minoritaria o poco frecuente, no está priorizado en agencias públicas ni privadas".

Sus grandes apoyos

Teniendo en cuenta este contexto, ponemos el foco en la película que tiene como protagonista a Max Villarroig, un valiente niño que está luchando contra esta enfermedad desde el pasado mes de agosto. "Ahora todos están muy pendiente de mí, a veces me agobia un poco. Y todos me ayudan con el día a día, cuando falto a clase mis amigos me pasan los apuntes y trabajos", señala el joven.

Igualmente ha querido destacar las personas que le sirven como inspiración para luchar contra el cáncer: "Mis padres, mis hermanos y mis abuelas. La familia". Además, hay que aclarar que las motos son su gran pasión debido a la tradición familiar: "Mi tío Guillermo es súper motero, se desplaza siempre en su BMW, y cuando viene a Barcelona salimos en moto. Mi padre también es motero y hacen viajes cada año, me llevaba al cole en moto cuando era muy pequeño, pero mi madre no lo sabe".

Por ello, la intención de esta película es juntar ambas cuestiones asemejándose a la famosa película del director de cine George Miller (Australia), «Mad Max, furia en la carretera». De hecho, el argumento de la historia de esta ficción se basa en mostrar al protagonista, Max, montando en su moto y luchando contra "la sombra". Ésta es la forma en la que en la película se representa al cáncer. Es más, el teaser de la película comienza de la siguiente manera: «Max tiene 12 años. Le apasionan las motos y mantiene una lucha constante con ‘la sombra'".

Esta película, que cuenta con la ayuda de Alberto García Alix (padre de Max y Premio Nacional de Fotografía) pretende "inspirar al público a unirse a la lucha contra esta enfermedad". De hecho, el padre incide en la relevancia de estos proyectos: "El único camino para la cura del cáncer infantil es la investigación. El tipo de tumor que tiene Max no se estudiaba hasta el año 2016 porque no se hacían biopsias (no lo cubría la seguridad social) y no había tejido tumoral para la investigación".

Además, el padre del joven quiere resaltar la importancia de las familias en el proceso: "La lucha de muchas familias y padres como nosotros hizo que se consiguieran fondos privados, provenientes de las donaciones, para investigar y avanzar en la cura de muchos de los cánceres infantiles que existen hoy en día. Debemos seguir luchando por ello".

Una imagen de la película en la que se ve a varios motoristas QMS Comunicación

La importancia de este tipo de proyectos

De la misma manera, el padre de Max pone énfasis en la relevancia que adquieren proyectos como la película «Good Max, furia contra el cáncer infantil»: "Nos parece que las campañas como esta, y muchas otras que se realizan, deben ir enfocadas en tres objetivos: sensibilización, información de las necesidades de niños y sus familias y recaudación. Los proyectos existentes y avances en los Cuidados Paliativos Pediátricos Oncológicos son increíbles, la gente los debe conocer y apoyar".

Por otro lado, es importante destacar que el joven Max está siendo tratado actualmente en el Hospital San Joan de Deu y su Fundación será la encargada de recoger las donaciones obtenidas a través de esta película. "Trabajamos en estrecha colaboración con el Hospital y nos dedicamos a la investigación biomédica. Principalmente, en enfermedades poco frecuentes pero que son graves y afectan, sobre todo, a la infancia y a la adolescencia", explica la Fundación. Además, puntualizan: "El grupo de investigación del cáncer del desarrollo, más conocido como el cáncer infantil, trabaja en este campo desde hace más de 20 años en los diferentes tipos de tumores y cánceres de la sangre que afectan a los niños. Ahora, más de 50 profesionales colaboran con los oncólogos".