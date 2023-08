Harry y Meghan se han gastado más de 3,5 millones de euros en producir una película para Netflix con "escenas tórridas de sexo"

Las aventuras de Harry y Meghan como productores siempre atraen la atención del respetable. La pareja afincada en Estados Unidos ya conocieron el éxito tras el estreno del documental de Netflix "Harry & Meghan", que rompió récords de visualización en la plataforma. Ahora y según informaciones de medios británicos, los duques de Essex habrían adquirido los derechos de una novela por unas tres millones de libras (más de 3,5 millones de euros" como productores para Netflix y que la historia contiene "escenas de sexo candentes" y es una novela romántica.

Recordemos que "Harry Meghan" estaba formado por seis capítulos incluyó un video casero filmado por la pareja y entrevistas en las que hablaron sobre la Familia Real .Meghan, de 42 años, fue criticada por una reverencia demasiado elaborada que parecía burlarse de su primer encuentro con la difunta reina Isabel II .Y en la pieza Harry afirmó que su hermano William "gritó y gritó" a él y su padre, el rey Carlos, "mintió" durante las conversaciones del Megxit. Tras este éxito sufrieron un bajón cuando perdieron su trato con Spotify (16 millones de libras) este año después de lanzar solo un puñado de podcasts.

Parecía que el filón sobre sus propias vidas había acabado, y más cuando se ha descubierto que la pareja se ha propuesto no presentar más series de televisión ni escribirá libros sobre ellos mismos. Parece que ambos están enfocados a la ficción Y en este sentido parecen estar detrás de un nuevo proyecto con la gran "N" roja. Así "The Sun" apunta a que se habrían gastado la friolera de 3,5 millones e euros en comprar los derechos de la novela romántica "Meet Me At The Lake" de la ex periodista convertida en autora Carley Fortune. El libro es una “historia de amor” sobre una pareja que se conoce a los 30 años con evidentes ecos para la prensa británica de la relación de la vida real del duque y la duquesa.

La novela, que vendió 37,000 copias solo en la primera semana de su lanzamiento el pasado mayo, trata temas que incluyen el trauma infantil por perder a un padre en un accidente automovilístico , la salud mental y la depresión posparto. También tiene "escenas de sexo candentes" y "uso de drogas" y se desarrolla cerca de Toronto en Canadá , donde Meghan vivía cuando comenzó a salir con Harry, casualmente. Es la primera vez que Archewell Productions paga para convertir una novela en un drama ficticio como parte de su acuerdo con Netflix, según se informa, por 80 millones de libras esterlinas.

Una fuente dijo a "The Sun" que “los temas del libro atraparon a la pareja y fue elegido para su primera adaptación con Netflix”. Penguin Random House publicó el explosivo libro de Harry Spare y se cree que la ex actriz Meghan podría tener una conexión personal con el autor con sede en Toronto , lo que puede explicar cómo llegaron al acuerdo.

Por otro lado, Harry, de 38 años, ha estado filmando el documental "HeartofInvictus", que se estrenará este mes antes de los juegos para veteranos heridos en Düsseldorf en septiembre. La pareja también participó en la serie "Live toLead" en la que celebran a activistas y otras figuras mundiales, como Greta Thunberg .