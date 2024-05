El hijo de Manu Tenorio es fan de "Zorra" y Nebulossa

Tras la victoria de Suiza en la gran final del Festival de La Canción de Eurovisión, con Nemo y "The Code", y la clasificación en el puesto 22 de 25 de Nebulossa y su tema "Zorra" representando a España, muchos han expresado su opinión de respeto a Mery Bass y Mark Dasousa por su impecable actuación (salvo casi caída). Ahora también hemos descubierto lo equivocado que estaba Manu Tenorio, al menos en dos cosas: que Mery podía desafinar (que puede pero no lo hizo) y que su hijo finalmente dio su opinión sobre la canción y el dúo español, y con sorpresa.

Recordemos que el participante de la primera edición de "Operación Triunfo", Manu Tenorio, hablaba sin pudor sobre su impresión sobre que "Zorra" representara a nuestro país en Eurovisión 2024. Tenorio utilizaba hace meses la red social X (Twitter) para criticar que RTVE había dejado que se seleccionara un tema soez, que además confrontaba directamente los supuestos valores del festival de prestigio. "Cuando ya en este caos social en el que vivimos, toca techo cuando lo soez sustituye a la lírica, a la poesía, a la belleza...", decía Tenorio sin tapujos sobre "Zorra", y añadía que "entiendo que todavía hay gente que pone en práctica eso de que: lo importante es que hablen". Ante el aluvión de críticas recibidas por los fans del festival de Eurovisión y seguidores de Nebulossa, el artista zanjó los enfrentamientos asegurando que en España vivimos "en una dictadura soterrada".

Poco después, Tenorio volvió a la carga con Europa Press como testigo. Aprovechando la entrevista con la agencia, el músico ha reiterado que sigue cuestionando la conveniencia de la elección del tema y el dúo. "La verdad es que me parece una canción que... si es reivindicativa, a mí me parece bien", pero matizaba: "Pero que vaya a un festival de canción de autor". Su postura tiene mucho que ver con que considera que no es un tema para un certamen para todos los públicos: "Mi hijo no va a ver el festival este año, ni mucho menos.No me parece".

Lejos de quedarse ahí también ha tenido unas palabras para María Bass: "En un equipo de fútbol no puedes tener a gente que no corra. Tú en el festival no puedes llevar a gente que desafina y eso no es una cuestión de gustos. Yo soy más del estilo de Pastora Soler, es mi gusto, y los gustos son como las narices, cada uno tiene la suya". Por supuesto, esta nueva opinión ha sido contestada por personas que le apoyan y muchos otros que critican que hable alegremente de Nebulossa y "Zorra". Una de las opiniones que se han hecho virales es la del periodista Iñaki López que solo ha necesitado tres palabras para expresar lo que muchos pensaban: "¿Artistas reclamando censura?".

Sin embargo, en cuanto al tema de su hijo, el programa "Socialité" desveló un dato curioso. Y es que en el mismo photocall en el que Tenorio habló de él, estaba también y se pronunció. «Me han chivado que efectivamente hemos visto que Manu Tenorio no ha querido hablar con nosotros del tema Nebulossa pero creo que hay una anécdota bastante curiosa que me gusta», adelantó María Verdoy. Luego, en la conexión con su compañero Arnau Martínez vino la revelación: "Recordemos que Manu Tenorio ha sido muy crítico, que sepa que él se puede presentar a ver si el público le escoge pero lo cierto es que hay una anécdota muy curiosa porque mientras le estaba preguntando a Manu Tenorio y Manu se iba, su hijo y su hijo con toda la libertad que hay en casa de Manu cogía el micro de Yola Berrocal y decía que a él le encantaba la canción, le encantaba el mensaje y le encantaba Mery de Nebulossa"