'Ilustres Ignorantes' en 'La Resistencia': ''Hostias, organízate un poco la escaleta, gilipollas''

‘La Resistencia’ acogió la noche del lunes, 6 de noviembre, a tres invitados muy suyos: Javier Coronas, Javier Cansado y Pepe Colubi; los tres rostros de 'Ilustres Ignorantes'. Estos tres comediantes visitaban el espacio de MovistarPlus+ para celebrar su 15 aniversario en antena y las cientos de miles carcajadas que han sacado a aquellos fieles seguidores. “No sé si estarán bien de salud porque son gente que vive intensamente…Tres de los mejores cómicos del planeta”, presentaba David Broncano, conductor del programa, para dar paso a los tres protagonistas.

Coronas, no dudó en aprovechar su presencia para cantarle las cuarenta a Broncano de manera cómica: ‘’Lo anteriori es una lista de gente, compañeros de 35 años, que son referencias del humor y luego traes el club de las pollas muertas… Hostia organízate un poco la escaleta, gilipollas’’, decía entre risas.

Además de protagonizar un juego llamado ‘El litro justo’ en el que tenían que llenar de agua una jarra y aproximarse a un litro, con los ojos cerrados. El ganador fue Javier Cansado. Tras esto, llegó el turno de las preguntas clásicas, ‘’cantidad de dinero en el banco y número de relaciones sexuales en el último mes’’, provocando la confesión de Broncano al decir que fue Javier Coronas el creador de dichas preguntas.

Coronas, que cogió el mando de los tres, repartió las preguntas: “Colubi, las relaciones sexuales; Cansado, el dinero en el banco; y yo, ya traje un juego nuevo”. De esta manera, Pepe Colubi habló de su actividad sexual: “Yo hace mogollón que no follo. En cada paja, intento recordar cuando follo. Es una paja diluida en recuerdos…12 de enero del 96, esa paja fue... Vivo todavía de ella”, decía entre risas. El jienense, al escuchar a este no dudó en afirmar que ‘’Había dado el número más bajo de los que han venido últimamente, pero poéticamente lo has sublimado. Está muy bien".

Javier Cansado fue sincero en cuanto a su economía: “Incalculable, tengo muchísimo dinero. Llevo 35 años ganando dinero sin parar y soy tacaño. Estoy en una cruzada y, a partir del 1 de enero de 2024, no voy a gastar nada’’ confesaba para reconocer que "Quiere que todo lo que he atesorado estos años, lo entierren con él".”, respondió irónico.

Por último, Coronas volvió a sacar su sarcástico humor reconociendo que el presentador ‘’no les había preguntado nada serio’’. “No me lo habéis puesto fácil. Ha sido como entrevistar a tres caniches”, concluyó Broncano