La influencer Danielle Johnson, obsesionada con el eclipse, muere al estrellar su coche, tras matar a su novio y a una de sus hijas

El suceso mantiene horrorizado a Los Ángeles. La tuitera y experta en astrología Danielle Johnson murió el pasado lunes al estrellar su Porsche SUV contra un árbol. Además, huía del asesinato de su pareja de 29 años y de una de sus hijas.

Según Associated Press, la mujer mató a puñaladas a su novio Jaelen Allen Chaney en la cocina del apartamento familiar en Woodland Hills, Los Ángeles. Después cogió el coche y huyó con las dos niñas, una de 8 meses y otra de 9 años. En un momento del trayecto lanzó a las niñsa desde el vehículo y la más pequeña no aguantó el impacto y murió. Después de eso el coche se estrelló contra un árbol matando también a la conductora. Según el atestado policial, la pareja tuvo una discusión alrededor de las 3:40 de la madrugada. También está investigando si el choque fue un posible suicidio o un accidente, ya que iba conduciendo a más de 160 kilómetros por hora.

La influencer estadounidense, de 34 años, con más de 100 mil seguidores en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, alertó el 4 de abril sobre una "guerra espiritual" con motivo del eclipse solar. "Este eclipse es el epitoma de una guerra espiritual. Protéjanse y a su corazón en el lugar correcto. El mundo está cambiando ahora mismo y necesitan tomar una posición, el momento de hacerlo es ahora mismo. Manténganse fuertes, lo lograrán", escribió. Bajo el apodo de Ayoka, Johnson emitió un torrente de discursos antisemitas, teorías de conspiración y advertencias alarmistas el jueves y viernes. Estos incluyeron una nueva publicación de un discurso apócrifo desacreditado atribuido a Ben Franklin sobre cómo los judíos “depreciaban” las sociedades dondequiera que se establecieran, un video sobre judíos que promovían la pedofilia en la industria del entretenimiento y teorías no probadas sobre el origen del COVID-19.

El teniente Guy Golan, supervisor de homicidios de la Oficina del Valle de LAPD, dijo que Johnson y su pareja, Jaelen Allen Chaney, de 29 años, no tenían antecedentes documentados de violencia doméstica ni llamadas al Departamento de Policía de Los Ángeles. No había indicadores previos de conflictos internos, dijo Golan. Johnson ofrecía limpiezas de aura semanales por 2,99 dólares (1,99 dólares para los miembros de su sitio), así como una serie de curación que costaba 150 dólares al mes durante cinco meses, un precio que generó algunas críticas en línea . “Esta serie CAMBIARÁ LA VIDA de cualquiera que haya luchado con la confianza, dudando de sí mismo y no sintiéndose 'lo suficientemente bueno'”, escribió en su sitio. También ofreció una limpieza purificadora del hogar por 6,99 dólares al mes que despojó a las residencias de la "energía estancada", citando un mejor sueño y una mayor "vibración" como algunos de los beneficios. Activar el servicio fue sencillo: compra la limpieza, consigue un papel, titúlalo “limpieza purificadora del hogar” y escribe tu dirección en él. Luego guárdelo en un lugar seguro, escribió.