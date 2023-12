Intenta robar y amenaza a una reportera de Espejo Público en directo: "Llama a la Policía y te mato"

Un equipo de 'Espejo Público' de Antena 3 ha sido atacado mientras realizaba una cobertura en el centro de Madrid. Cuando el programa abordaba hoy la fuga de un peligroso preso de la cárcel de Alcalá Meco, la presentadora Lorena García interrumpía la emisión para informar sobre el incidente.

Durante la emisión en directo, una secuencia mostró a una reportera del programa enfrentándose a un individuo que estaba husmeando en las pertenencias del equipo. "Bueno, quiero que se fijen en esta secuencia que le vamos a mostrar, que es lo que le ha ocurrido a un equipo de este programa. Estaba haciendo una cobertura especial en el centro de Madrid ayer mismo para hablar de esas devoluciones de los regalos en los que había fallado Papá Noel y sufrió un intento de robo e, incluso, de agresión", comenzaba explicando la presentadora sobre la situación vivida por sus compañeras.

En las imágenes, se ve como la reportera confronta al agresor, quien tras un forcejeo, abandona la estación de metro como si nada. "¡Qué haces! Te estoy grabando", exclamaba la reportera mientras el agresor se alejaba.

Marta Manzano, la periodista agredida, ha relatado en directo el susto que vivió. "La verdad que fue un susto tremendo. No nos lo esperábamos para nada", ha expresado. Según cuenta, el agresor les pidió la acreditación de periodistas, insistiendo incluso cuando se les informó que solo la Policía podía solicitarla en determinadas circunstancias. "No esperábamos que este chico viniera hacia nosotras, nos pidió la acreditación de periodistas y le dijimos que no la teníamos porque eso solo lo puede solicitar la Policía en un momento dado y él siguió pidiéndonos cosas para que sacásemos la cartera", narraba la reportera del matinal.

El agresor, al ver que su intento de robo no tenía éxito, se dirigió directamente a la mochila del equipo para sustraer cámaras, baterías y material de grabación, todo bajo el foco de la cámara. "Tiró muchas de las cosas al suelo, cosas de valor y me fui a por él y me empujó y ya pensé en mantener la calma porque no se sabe qué puede hacer", decía Marta.

El incidente tuvo lugar en una parada de metro en Madrid, donde la reportera, angustiada, solicitó ayuda sin éxito, pues los transeúntes no intervinieron. El agresor, lejos de desistir, amenazó de muerte a la periodista, diciendo "llama a la policía, y te mato". Al notar que estaba siendo grabado, realizó el gesto de 'OK', desafiando a quienes presenciaban la escena. Desde el programa han subrayado la importancia de estar alerta ante la creciente ola de ataques y agresiones en la calle con la intención de robar.