Una investigación independiente concluye que hubo agresión sexual en el escándalo de Fuji TV

Una investigación independiente sobre el escándalo sexual que ha sacudido a Fuji TV, una de las principales cadenas de televisión de Japón, ha concluido que Masahiro Nakai, uno de sus presentadores estrella y famoso cantante, retirado a raíz del caso, agredió sexualmente a una empleada de la compañía.

Fuji TV se ha visto envuelta en el escándalo por su gestión del caso, que llevó a multitud de anunciantes a retirar su publicidad de la cadena, incluido el Gobierno. La directiva no compartió los detalles del incidente, pese a que algunas personas eran conocedoras, incluido su entonces presidente, Koichi Minato, y permitió que Nakai continuara apareciendo en sus programas durante un año y medio tras el incidente.

La gestión "muestra una escasa comprensión de la violencia sexual y de los derechos humanos", señala el informe, realizado por un comité de abogados y presentado este lunes en rueda de presa. El escándalo salió a la luz el pasado diciembre, cuando un semanario informó de que Nakai agredió sexualmente en junio de 2023 a una presentadora de la cadena, con la que llegó a un acuerdo extrajudicial de confidencialidad por valor de 90 millones de yenes (unos 560.000 euros), una cantidad inusualmente alta en el país. Tras las revelaciones, el presidente Minato justificó la decisión alegando que buscaron proteger la privacidad de la mujer y priorizar su recuperación física y mental.

La repercusión del caso llevó a Nakai a anunciar su retirada del mundo del espectáculo en enero, devino numerosas dimisiones en la cadena -la más reciente el pasado jueves, la de Hisashi Hieda, veterano director del grupo mediático propietario de la cadena-, y motivó la investigación independiente presentada hoy. Durante una rueda de prensa para dar a conocer los detalles, el abogado Akira Takeuchi, representando el comité, explicó que se basaron en cinco puntos para determinar la existencia de agresión.

En primer lugar, el hecho de que a la víctima se la hiciera firmar un acuerdo de confidencialidad y, en segundo, los resultados de los exámenes físicos y psicológicos que se le practicaron y que determinaron que la mujer desarrolló estrés postraumático tras lo sucedido, cuyos detalles exactos siguen sin conocerse. El grupo también tuvo en cuenta los mensajes intercambiados por Nakai y la víctima, los resultados de lo investigado internamente por Fuji TV y los testimonios de ambos y otras personas.

El informe destaca en particular para determinar que hubo agresión que Nakai y la víctima no mantenían ninguna relación al margen de la laboral, que existía una clara diferencia de poder entre ambos, siendo él una estrella consagrada y ella una presentadora que llevaba pocos años en la cadena, y que ella acudió a un encuentro con él en teoría estrictamente profesional. Sobre la gestión de Fuji, además de recriminar que la directiva encubriera el caso a los departamentos pertinentes, les reprochó que no explicaran lo sucedido a los inversores después de que se publicaran los informes en la prensa, lo que ha generado una pérdida de confianza.