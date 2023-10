¿Qué actriz argentina visita 'El Hormiguero' por primera vez?

‘El Hormiguero’ comenzó su tercera semana de octubre recibiendo a uno de los futbolistas españoles más jóvenes y prometedores de España. Ferrán Torres, conocido como ‘El Tiburón’, se sentó por primera vez junto a Pablo Motos para relatar cómo es pertenecer al FC Barcelona además de hablar de sus piques con el Real Madrid y su participación en la selección española.

El delantero valenciano, a sus 23 años, demostró una gran madurez al confesar que va al psicólogo. "Gracias al año pasado he aprendido que sólo puedo controlar lo que depende de mí; si no voy convocado, te motivas y, si vas, es un orgullo ir con tú país", le decía al presentador. "Ponerse en manos de profesionales es algo que se debe naturalizar más, porque es muy importante ganar en autoconfianza", continuó confesando tras una reciente crisis que pasó a raíz de una lesión. "Es importante apoyarte en tu círculo de confianza para que cuando tú no tengas motivación ellos tiren de tí", señalaba el futbolista.

Valentina Zenere (en la foto) y André Lamoglia son los nuevos e internacionales fichajes de la quinta temporada de "Élite" La Razón

El espacio de Antena 3 sigue su curso recibiendo, también, por primera vez este martes, 17 de octubre, la visita de una actriz, cantante y modelo argentina. Valentina Zenere. La joven de 26 años viene para promocionar la última y séptima temporada de ‘Élite’ que llegará el próximo 20 de octubre a la plataforma de streaming Netflix.

Zenere da vida a una de las estudiantes del colegio de Las Encinas siendo hija de unos millonarios argentinos, Isadora Artiñán. En su papel de estudiante además de ser una de las protagonistas es amante de la fiesta y una consagrada DJ.